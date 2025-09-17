قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقن زيزو بالبلازما وجلسات تأهيلية مكثفة.. والأهلي يرفض سفره لعدم الفتنة
الصين تعارض بشدة الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة غزة
تأجيل محاكمة ميدو بتهمة التشهير بـ محمود البنا لجلسة 8 أكتوبر
شوبير يكشف حقيقه تفاوض الاهلي مع روي فيتوريا
القبض على عاطل بتهمة التحرش بسيدة حال استقلالها الأتوبيس بالقاهرة
وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 357 مسيرة أوكرانية
انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية في غزة
القبض على قائد سيارة ملاكي لسيره عكس الاتجاه في القاهرة
انخفاض الحرارة وفرص سقوط أمطار.. والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الأزهر في قمة زعماء الأديان بكازاخستان: الاختلاف والتنوع إرادة إلهية لبناء السلام
منير مكرم يكشف لصدي البلد الحالة الصحية لـ الفنان عيد أبو الحمد
وزير الخارجية الإيراني: الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لحل الملف النووي

صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أكد وزير الخارجية الإيراني، أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لحل الملف النووي، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأعدمت إيران رجلاً متهماً بالتجسس لصالح إسرائيل، وفقاً لتقرير نشرته وسائل إعلام رسمية اليوم الأربعاء، عرّفت عنه بأنه باباك شهبازي.

وفي ظل تورطها في حرب خفية مع إسرائيل استمرت عقوداً، أعدمت إيران العديد من الأفراد الذين اتهمتهم بالارتباط بجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) وتسهيل عملياته في البلاد.

شهدت عمليات إعدام الإيرانيين المدانين بالتجسس لصالح إسرائيل زيادة ملحوظة هذا العام، حيث نُفِّذت تسعة أحكام إعدام على الأقل في الأشهر الأخيرة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن شهبازي عمل إلى جانب إسماعيل فكري، وهو مدان آخر أُعدم في يونيو بتهمة التجسس لصالح إسرائيل منذ أوائل عام 2022.


 


 

