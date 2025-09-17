سيدني الأسترالي ينهي عقد جناحه البرازيلي كوستا بالتراضي

أنهى نادي سيدني عقد الجناح البرازيلي دوجلاس كوستا بالتراضي، بعد أن أعلن النادي يوم الأربعاء أن اللاعب الدولي السابق عالق في وطنه بسبب مشاكل قانونية لم تُحل، وغير قادر على العودة إلى أستراليا.

كان كوستا، اللاعب المميز، يأمل في إحياء مسيرته في سيدني عندما وقّع عقدًا لمدة عامين العام الماضي، لكن اللاعب البرازيلي الدولي السابق، البالغ من العمر 35 عامًا، لم يلعب مع بطل الدوري الأسترالي خمس مرات منذ مايو.

ورغم صبر سيدني على منح كوستا أكثر من شهرين لتسوية أموره، قال النادي إن "مسائل قانونية وشخصية مستمرة" في البرازيل منعته من مغادرة وطنه.

وأكد كوستا لنادي سيدني في النهاية أنه "لا نهاية تلوح في الأفق" لمحنته.

وقال كوستا، الذي فاز بالعديد من الألقاب الأوروبية مع شاختار دونيتسك وبايرن ميونيخ ويوفنتوس: "أود أن أشكر نادي سيدني على منحي فرصة اللعب في أستراليا - لقد كان عامًا رائعًا مع سكاي بلو". يؤسفني بشدة عدم تمكني من العودة في الوقت الحالي لانشغالي بالأمور المحلية، لكنني سأظل أذكر أيامي في سيدني بكل فخر.

سيُتيح رحيل كوستا فرصةً للاعب أجنبي خامس، يُمكن لسيدني شغلها في يناير. ينطلق الموسم الجديد من الدوري الأسترالي في 17 أكتوبر.