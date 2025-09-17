عرض توأم المنوفية المتوفي بعد جرعة تطعيم على الطب الشرعي

قررت نيابة منوف في محافظة المنوفية عرض توأم قرية دبركي علي الطب الشرعي بعد وفاتهما بشكل مفاجئ عقب الحصول على تطعيم الشهرين من الصحة وأعقبها ارتفاع في درجة الحرارة وحصولهما على خافض حرارة ووفاتهما بعد ذلك.

جاء القرار، لبيان سبب وفاة الطفلين والمتسبب في وفاتهما.

وتلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة منوف بوفاة طفلين تؤام عمرهم شهرين بقرية دبركي اثر تناولهم دواء خافض للحرارة من أحدي الصيدليات بعد تعرضهم لسخونية شديدة بعد الحصول علي تطعيم الشهرين.

بالانتقال تم نقل الطفلين الي المستشفي، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وأكد مصدر طبي، أن الطفلين التؤام تم ولادتهم في الشهر الثامن غير مكتملين النمو وتم احتجازهم في الحضانة فترة كبيرة أعقبها خروجهم.

وأضاف المصدر، أنه يتم التحقيق في الواقعة بعد وفاة الطفلين بعد تناولهم خافض حرارة من أحدي الصيدليات.

فيما رفض والد الطفلين التعليق علي وفاة التؤامين وتفاصيل الواقعة قائلا “ ما فيش حاجه حصلت”.