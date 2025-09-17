متحدث الصحة: نقص الكوادر الطبية مشكلة عالمية

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ الوزارة تدرك جيدا مشكلة نقص الكوادر الطبية، وبخاصة الأطباء، مشددًا، على أنه يجب التوقف عند جلد الذات وتخصيص المشكلة عند الدولة المصرية فقط، إذ أوضح أن منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي ذكرا أنه بحلول عام 2030 سيقدر النقص في مقدمي الخدمات الصحية بـ18 مليون وظيفة، 10 ملايين وظيفة منها أطباء، وخاصة في مجال الرعاية الأولية وذلك على مستوى العالم.

وأضاف في حواره مع الإعلامية آية عبد الرحمن، مقدمة برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ مشكلة نقص الكوادر الطبية "عالمية"، وفي الولايات المتحدة، فإنها من المتوقع أن تواجه عجزا بـ90 ألف وظيفة في الأطباء هذا العام، وسيزيد هذا الرقم إلى 170 ألف وظيفة في عام 2036، وبخاصة في مجال الرعاية الأولية".

وتابع: "وفي إقليم شرق المتوسط، التي تعتبر مصر إحدى دولها، هناك نقص كبير جدا في عدد الأطباء، وفي العالم العربي سنحتاج إلى 600 ألف طبيب بحلول 2030 في ظل النمو السكاني والعزوف عن الالتحاق بكليات الطب، وهذا العزوف ليس ظاهرا في مصر، ولكنه واضح في دول العالم، لأن طبيعة العمل أصبحت مرهقة، وفي نفس الوقت هناك وظائف أخرى تحتاج إلى سنوات تعليم أقل وطبيعة عمل أقل ضغوطا، وتحقق من الاستقرار المادي والاجتماعي بما يساوي الطب".