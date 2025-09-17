قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رفع درجة الاستعداد القصوى لموسم الشتاء بالبحيرة ومراجعة جاهزية محطات الصرف والمعدات
تنقيب عن الآثار| واقعة ثقافة الأقصر تتكرر في مكتب صحة بقنا.. صور
عقب قرار الفيدرالي.. تراجع محدود في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
جمال شعبان: القسطرة التداخلية أهم إنجاز بشري في عمليات القلب
خبير عسكري عن العدوان الإسرائيلي على قطر: الرصد وحده ليس كافيا
وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا: ملتزمون بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي
خالد أبو بكر للمسؤولين: برلمان مصر يجب أن ينتخب فيه 70 معارضا حقيقيا
الأقصر ترتدي ثوبها المبهر استعدادا لاستقبال ملك إسبانيا
زيزو يوافق على طلب اتحاد الكرة بالاستماع لأقواله في شكوى الزمالك
بلاش تكتم العطسة لهذا السبب.. تحذير عاجل من جمال شعبان
خطوة دبلوماسية كبيرة.. التايمز: بريطانيا تعترف بالدولة الفلسطينية نهاية هذا الأسبوع
تأجيل محاكمة جزار وأولاده بتهمة قتل شخص في الخانكة
متحدث الصحة: نقص الكوادر الطبية مشكلة عالمية

الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة
الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة
محمود محسن

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ الوزارة تدرك جيدا مشكلة نقص الكوادر الطبية، وبخاصة الأطباء، مشددًا، على أنه يجب التوقف عند جلد الذات وتخصيص المشكلة عند الدولة المصرية فقط، إذ أوضح أن منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي ذكرا أنه بحلول عام 2030 سيقدر النقص في مقدمي الخدمات الصحية بـ18 مليون وظيفة، 10 ملايين وظيفة منها أطباء، وخاصة في مجال الرعاية الأولية وذلك على مستوى العالم.

وأضاف في حواره مع الإعلامية آية عبد الرحمن، مقدمة برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ مشكلة نقص الكوادر الطبية "عالمية"، وفي الولايات المتحدة، فإنها من المتوقع أن تواجه عجزا بـ90 ألف وظيفة في الأطباء هذا العام، وسيزيد هذا الرقم إلى 170 ألف وظيفة في عام 2036، وبخاصة في مجال الرعاية الأولية".

وتابع: "وفي إقليم شرق المتوسط، التي تعتبر مصر إحدى دولها، هناك نقص كبير جدا في عدد الأطباء، وفي العالم العربي سنحتاج إلى 600 ألف طبيب بحلول 2030 في ظل النمو السكاني والعزوف عن الالتحاق بكليات الطب، وهذا العزوف ليس ظاهرا في مصر، ولكنه واضح في دول العالم، لأن طبيعة العمل أصبحت مرهقة، وفي نفس الوقت هناك وظائف أخرى تحتاج إلى سنوات تعليم أقل وطبيعة عمل أقل ضغوطا، وتحقق من الاستقرار المادي والاجتماعي بما يساوي الطب".

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

