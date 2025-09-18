مؤسسة البحر الأحمر السينمائي تطلق برنامج المواهب الصاعدة

في إطار سعيها لاكتشاف الأصوات الإبداعية الناشئة، كشفت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي عن برنامج " المواهب الصاعدة "، الذي يمنح الناشئين في المملكة العربية السعودية (10–16 عامًا) فرصة التعبير عن قصصهم عبر أفلام قصيرة تُعرض ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، المزمع إقامته في جدة التاريخية "البلد" بين 4 و13 ديسمبر 2025.



سيشهد البرنامج عرض أفلام مختارة خلال المهرجان في التاسع من ديسمبر 2025م، بحضور صُنّاعها الصغار وعائلاتهم، على أن يُختتم البرنامج في العاشر من الشهر نفسه بحفل توزيع جوائز نقدية وتكريمية لأفضل فيلمين، تمنح خلاله لجنة تحكيم مكونة من صُنّاع الأفلام الناشئين.



تتمحور الأفلام المشاركة في البرنامج حول أربع موضوعات تعكس اهتمامات الناشئة وقربها من حياتهم اليومية، هي: الوطن، المدرسة، العائلة، والصداقة. وتهدف هذه الموضوعات إلى فتح المجال أمام الناشئين للتعبير عن انتمائهم، وتجاربهم التعليمية، وروابطهم الأسرية، وعلاقاتهم الإنسانية، بلغة سينمائية بسيطة وملهمة، ويمنحهم تجربة متكاملة في أجواء مهنية، تشمل حضور العروض السينمائية والتفاعل مع لجان التحكيم والمشاركة في احتفالية رسمية، بما يعزز ثقتهم ويحفّز طموحاتهم الفنية.



وبهذه المناسبة، صرّح فيصل بالطيور، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي: " نُدَشِّن برنامج المواهب الصاعدة إيمانًا منّا بأن الجيل الجديد من المبدعين الناشئين هم قادة صناعة السينما في المستقبل، ونسخّر هذا البرنامج كاستثمار مباشر في طاقاتهم ومواهبهم المبكرة، لنمنحهم اليوم المساحة للتعبير عن أصواتهم وخوض أولى تجاربهم السينمائية؛ تأكيدًا لدورنا الريادي في تمكين المواهب الناشئة."



يأتي إطلاق "برنامج المواهب الصاعدة" تأكيدًا على التزام مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي برعاية المواهب الناشئة، وتمكين الأجيال الجديدة من التعبير عن هويتهم وقصصهم، وصناعة جيل جديد قادر على المساهمة في إثراء المشهد السينمائي.