آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 18-9-2025

ارتفع سعر الجنيه الذهب مع اقتراب انتهاء تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 18-2025 داخل محلات الصاغة.

الجنيه الذهب يرتفع

وسجل سعر الجنيه الذهب زيادة جديدة في ختام تعاملات اليوم الخميس مقدارها 360 جنيه مقارنة بما كان عليه يوم الثلاثاء الماضي.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم

وجاء آخر تحديث سجله سعر الجنيه الذهب داخل محلات الصاغة نحو 39.08 ألف جنيه للبيع مقابل 39.28 ألف جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم

مع بداية تعاملات مساء اليوم الخميس صعد سعر جرام الذهب مقدار 75 جنيه ليصل مجمل صعوده خلال الأسبوعين الماضيين إلي أكثر من 280 جنيه في الجرام الواحد شاملًأ بذلك معظم الأعيرة الذهبية.

ومع انتصاف تعاملات اليوم تعرض الجرام الذهبي لتذبذب ليفقد 30 جنيه في المتوسط من قيمته داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب في المتوسط نحو 4885 جنيه .

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب لأشهر عيار ذهبي وهو من عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4885 جنيه للبيع مقابل 4915 جنيه للشراء

سعر عيار 24 اليوم

بلغ متوسط سعر أغلي جرام ذهب وهو من عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5582 جنيه للبيع و 5611 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4187 جنيه للبيع و 4208 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر أقل جرام ذهب من عيار 14 الأدني فئة نحو 3256 جنيه للبيع و 3273 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب

بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب نحو 39.08 ألف جنيه للبيع و 39.28 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3642 دولار للبيع و 3643 دولار للشراء

شعبة الذهب والسعر العالمي

أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، أن أسعار الذهب العالمية نجحت في تسجيل مستوى تاريخي جديد عند 3,700 دولار للأوقية للمرة الأولى، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع.

وقال في تقرير شعبة الذهب والمعادن، إن المعدن النفيس حقق مكاسب تجاوزت 40% منذ بداية العام، ما انعكس بقوة على السوق المحلي الذي شهد بدوره قفزة جديدة لعيار 21 ليسجل أعلى مستوى منذ أبريل 2025.

وأوضح واصف أن ضعف الدولار لعب دورًا رئيسيًا في دعم أسعار الذهب، بعدما سجل العملة الأمريكية أدنى مستوياتها منذ شهرين على التوالي، مضيفا أن العلاقة العكسية بين الذهب والدولار تعزز من ارتفاع المعدن، خاصة في ظل ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة، حيث إن بيئة الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك الذهب الذي لا يدر عائداً مباشراً.

وأشار إلى أن الارتفاع القياسي لم ينتظر صدور قرار الفيدرالي، بل جاء مدفوعًا بمطالبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي لرئيس الفيدرالي جيروم باول بخفض أكبر لأسعار الفائدة.

ولفت إلى أن التوقعات شبه المؤكدة حاليًا تتجه لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع احتمالات ضعيفة لخفضها 50 نقطة أساس، لكن ضغوط ترامب قد تزيد من احتمالات تيسير السياسة النقدية بشكل أوسع.

وأكد واصف، أن أنظار المستثمرين ستتجه إلى تصريحات جيروم باول عقب الاجتماع، وإلى خريطة توقعات الفيدرالي للفائدة والنمو والتضخم والبطالة، موضحًا أنه في حال أظهر البنك انفتاحًا لمزيد من الخفض خلال العام الجاري والمقبل، فإن الذهب مرشح لمواصلة الصعود لمستويات تاريخية جديدة، أما إذا تبنى باول لهجة متحفظة فقد يدخل المعدن الأصفر في حركة تصحيحية طبيعية بعد موجة الصعود الأخيرة.