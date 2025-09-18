بلال: فرصة البدري صعبة في قيادة الأهلي.. وأزمة في اختيار المدرب الأجنبي

أكد أحمد بلال نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية، ان فرصة حسام البدري صعبة في تولى تدريب النادي الأهلي، خصوصا في ظل وجود محمود الخطيب على رأس إدارة القلعة الحمراء.

وقال بلال: وجود البدري مدربا للأهلي سيكون مستحيل، وأيضا هناك حالة انشقاق لدى الجمهور، ويتم دائما استدعاء الماضي، وبالنسبة لي لو تولى البدري المسئولية فأهلا وسهلًا وكل الدعم له في قيادة الفريق.

وأضاف: الأهلي لديه إدارة للكرة بقيادة الخطيب، والنادي حتى الآن لم يستطع التوصل لاتفاق مع مدير فني، ولم تنجح مفاوضاته مع كيروش وفيتوريا، بينما السويسري فيشر لم تنجح المفاوضات بسبب الشرط الجزائي الذي يطالب بالحصول عليه، وطلب وضع نفس الشروط الخاصة في عقد كولر، ولذلك لم تنجح المفاوضات معه.

وواصل: هل أصبح الأمر صعبا على إدارة الأهلي أن تتعاقد مع مدير فني أجنبي، ولكن عماد النحاس موجود في قيادة الفريق حتى مواجهة الزمالك، والأمور صعبة جدًا.