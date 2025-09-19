قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

توصية عاجلة من المنشآت الآيلة للسقوط بشأن برج المندرة المائل

البرج المائل
البرج المائل
أحمد بسيوني

تابعت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، أعمال معاينة العقار المائل الكائن بشارع السيد حسين، المتفرع من شارع ملك حفني بمنطقة المندرة قبلي، والذي يمثل خطرًا داهمًا على حياة السكان والعقارات المجاورة.

وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بشأن المتابعة المستمرة والدورية لملف العقارات الآيلة للسقوط.

وقد باشرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ، بحضور رئيس حي المنتزه ثانٍ، أعمال المعاينة أثناء تنفيذ إزالة الأدوار المخالفة. وتبيّن من المعاينة أن العقار لا يزال مائلًا في نفس الاتجاه الذي تم رصده سابقًا.

وأوصت اللجنة بضرورة رصد ومتابعة درجة ميل العقار بشكل دقيق خلال مراحل تنفيذ الإزالة، للتأكد من عدم زيادة  الميل في نفس الاتجاه الحالى، وذلك حفاظًا على الأرواح والممتلكات أثناء تنفيذ أعمال الإزالة.

وتؤكد محافظة الإسكندرية أنها تتابع بشكل مستمر ودقيق جميع حالات العقارات التي تمثل خطورة على الأرواح والممتلكات، وأنه لا تهاون في تنفيذ قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط ، كما تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة المرور الدوري على العقارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها، حرصًا على سلامة المواطنين .

