رئيس جامعة مطروح: الطلاب هم قادة الغد وبناة المستقبل

هنأ الدكتور عمرو أحمد المصري، القائم بعمل رئيس جامعة مطروح، أسرة الجامعة بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد 2025 /2026، متمنيًا لهم عامًا موفقًا بالنجاح والإنجاز.

وأكد “المصري” أن الجامعة تعوِّل كثيرًا على طلابها باعتبارهم قادة المستقبل، مشددًا على أن إدارة الجامعة لن تدخر جهدًا في دعمهم داخل قاعات الدراسة وخارجها.

ووجَّه القائم بعمل رئيس الجامعة رسالة خاصة للطلاب قائلا : «أبنائي وبناتي الطلاب، أرحب بكم جميعًا، وأخص بالتحية طلابنا الجدد الذين يبدأون مرحلة جديدة، وأجدد الثقة في طلابنا القدامى ليكونوا قدوة ومصدر إلهام لزملائهم».

من ناحية أخرى وفى وقت سابق أعلن الدكتور عمرو أحمد المصري، القائم بعمل رئيس جامعة مطروح، صدور قرار وزاري من الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ببدء الدراسة في مرحلة الدراسات العليا بكلية التربية النوعية بالجامعة اعتبارًا من العام الجامعي 2025/2026.

وأوضح “المصري” أن القرار تضمن اعتماد اللائحة الداخلية الخاصة بمرحلة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة، والتي تمنح درجات الدبلوم الخاص، والماجستير، والدكتوراه في تخصصات الكلية المختلفة.

وأشاد القائم بعمل رئيس الجامعة بالدور البارز الذي قامت به الأستاذة الدكتورة هالة الأطرش، القائم بأعمال عميد كلية التربية النوعية، والسادة الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس، في إعداد ومراجعة اللائحة الداخلية والتنسيق المستمر مع الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات، حتى صدور هذا القرار الذي يمثل نقلة نوعية للكلية والجامعة.

وأكد “المصري” أن هذا القرار يعكس حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على دعم جامعة مطروح، والارتقاء ببرامجها الأكاديمية والبحثية، بما يسهم في خدمة المجتمع المحلي وإتاحة فرص أوسع للباحثين والدارسين لاستكمال مسيرتهم العلمية داخل الجامعة.