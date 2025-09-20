قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اجواء احتفالية .. انطلاق العام الدراسي الجديدفي المحافظات | تفاصيل
اكتشاف علمي مذهل.. خزان ضخم من المياه العذبة تحت المحيط الأطلسي
عمرو عبد النبي: الرئيس السيسي وضع صحة المواطن في قلب رؤية مصر 2030
الصحة العالمية مشيدة بمصر: تضع إمكانية الوصول للرعاية الصحية في أجندتها الوطنية
رئيس الوزراء يشهد افتتاح عددٍ من المشروعات التنموية والصناعية بالقنطرة غرب
14 عالمًا من جامعة بورسعيد ضمن قائمة ستانفورد للأفضل عالميا
خالد عبدالغفار يثمن تقرير الصحة العالمية لإشادته بجهود مصر في تعزيز سلامة المرضى
محافظ الجيزة يشيد بإنجاز طبي غير مسبوق بمستشفي التحرير في إنقاذ ساق شاب من البتر
جايبلهم سبايدرمان.. ولي أمر يلبي أمنية أبنائه في أول يوم دراسي بالبحيرة
وسط أجواء حماسية..انطلاق العام الدراسي الجديد بالأزهر الشريف في الأقصر ..صور
وليد جمال الدين: القنطرة غرب أصبحت منصة صناعية متكاملة في وقت قياسي
ناس في الأهلي بياخدوا ملايين.. مجدي عبد الغني ينتقد الخطيب بسبب مصطفى يونس
محافظات

رئيس جامعة مطروح: الطلاب هم قادة الغد وبناة المستقبل

ريس جامعة مطرزح
ريس جامعة مطرزح
ايمن محمود

هنأ  الدكتور عمرو أحمد المصري، القائم بعمل رئيس جامعة مطروح، أسرة الجامعة  بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد 2025 /2026، متمنيًا لهم عامًا موفقًا بالنجاح والإنجاز.

وأكد "المصري" أن الجامعة تعوِّل كثيرًا على طلابها باعتبارهم قادة المستقبل، مشددًا على أن إدارة الجامعة لن تدخر جهدًا في دعمهم داخل قاعات الدراسة وخارجها.

ووجَّه القائم بعمل رئيس الجامعة رسالة خاصة للطلاب قائلا : «أبنائي وبناتي الطلاب، أرحب بكم جميعًا، وأخص بالتحية طلابنا الجدد الذين يبدأون مرحلة جديدة، وأجدد الثقة في طلابنا القدامى ليكونوا قدوة ومصدر إلهام لزملائهم».

من ناحية أخرى وفى وقت سابق أعلن  الدكتور عمرو أحمد المصري، القائم بعمل رئيس جامعة مطروح، صدور قرار وزاري من الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ببدء الدراسة في مرحلة الدراسات العليا بكلية التربية النوعية بالجامعة اعتبارًا من العام الجامعي 2025/2026.

وأوضح "المصري" أن القرار تضمن اعتماد اللائحة الداخلية الخاصة بمرحلة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة، والتي تمنح درجات الدبلوم الخاص، والماجستير، والدكتوراه في تخصصات الكلية المختلفة.

وأشاد القائم بعمل رئيس الجامعة بالدور البارز الذي قامت به الأستاذة الدكتورة هالة الأطرش، القائم بأعمال عميد كلية التربية النوعية، والسادة الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس، في إعداد ومراجعة اللائحة الداخلية والتنسيق المستمر مع الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات، حتى صدور هذا القرار الذي يمثل نقلة نوعية للكلية والجامعة.

وأكد "المصري" أن هذا القرار يعكس حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على دعم جامعة مطروح، والارتقاء ببرامجها الأكاديمية والبحثية، بما يسهم في خدمة المجتمع المحلي وإتاحة فرص أوسع للباحثين والدارسين لاستكمال مسيرتهم العلمية داخل الجامعة.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح جامعة مطروح

