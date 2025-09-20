قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تؤكد عمق العلاقات التاريخية مع الصومال ومواصلة دعمها للشعب الصومالي الشقيق
الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك
البارالمبية الدولية لرفع الأثقال تعلن مشاركة 542 لاعبا فى بطولة العالم بالعاصمة الإدارية
الأرصاد: طقس الغد حار رطب .. وفرص لسقوط أمطار بهذه المناطق
بديل الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
الجمعية العامة للأمم المتحدة.. فلسطين على أبواب اعتراف دولي ورسالة حازمة لتل أبيب
باحث: نتنياهو يسابق الزمن لإجهاض الاعتراف بالدولة الفلسطينية
العالم ينتفض.. فرصة لإعادة إحياء الجهود الدولية الرامية لدعم الحقوق الفلسطينية
مصر وسنغافورة.. تعاون اقتصادي متزايد وموقف مصري ثابت تجاه القضية الفلسطينية
كاف يحدد 18 أكتوبر موعدًا للسوبر الإفريقي باستاد الدفاع الجوي
مصر تؤكد مجددا رفضها الكامل لتهجير الفلسطينيين تحت أي مسمى أو ذريعة
محمد لطفى : أنا بخير وبصحة جيدة.. خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الجهاز المصري للملكية الفكرية ينجح في تجديد شهادة الأيزو

الدكتور هشام عزمى رئيس الجهاز المصرى للملكية الفكرية
الدكتور هشام عزمى رئيس الجهاز المصرى للملكية الفكرية
صدى البلد

أعلن الدكتور هشام عزمى رئيس الجهاز المصرى للملكية الفكرية عن نجاح مكتب براءات الاختراع بالجهاز المصري للملكية الفكرية في تجديد شهادة أيزو 9001:2015 لنظام إدارة الجودة .. بما  يعكس سياسة الجودة التي يتبناها مكتب براءات الاختراع والتزامه بتطبيق أعلى معايير الجودة في إجراءات البراءات لتنفيذ عمليات بحث وفحص البراءات وتقديم الخدمات المتعلقة بكفاءة وفعالية. 


وأشار سيادته أن هذا يتسق مع مساعي الجهاز المصري للملكية الفكرية لإدارة نظام متوازن وعالي الجودة للملكية الفكرية، وتمكين مختلف فئات المجتمع من استخدام نظام الملكية الفكرية بفعالية، وذلك بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية .

 كما يأتي ذلك أيضًا في إطار التزام الجهاز  بتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وبوجه خاص الهدف الاستراتيجي الأول وهو حوكمة البيئة المؤسسية للملكية الفكرية والذي ينبع منه إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية وتطبيق أحدث الأنظمة العالمية لإدارة الجودة في عمليات الجهاز والخدمات التي يقدمها.


ومن الجدير بالذكر أن مكتب براءات الاختراع كان قد حصل على شهادة الأيزو 9001:2015 لنظام إدارة الجودة في سبتمبر ٢٠٢٢ مما منح المكتب قوة الاستمرار بكفاءة وجودة عالية .


وأكد الدكتور هشام أنه سوف يستمر العمل بالجهاز على أحدث السبل ومعايير الجودة بكافة القطاعات حتى يتمكن الجهاز بكل قطاعاته من تحقيق الجودة الشاملة على أعلى مستوى فى المراحل القادمة .

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

أكرم فريد

أكرم فريد يقدم ورشة مجانية في الإخراج بمهرجان بورسعيد السينمائي

أنغام

بعد عودتها من وعكتها الصحية .. أنغام تتطرح أحدث أغانيها في هذا الموعد

أحمد سعد

الليلة .. أصالة وأحمد سعد يحييان احتفالية اليوم الوطني السعودي بمهرجان مراسي

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

صحة الشرقية تطلق قافلة طبية مجانية تضم 10 تخصصات طبية لقرية أكياد البحرية بفاقوس

مرض خدش القطط.. معلومات لا تعرفها عن المرض النادر ومضاعفاته الخطيرة

للبيت والمدام.. دايهاتسو ميرا موديل 1999 بهذا السعر ‏

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

