الجهاز المصري للملكية الفكرية ينجح في تجديد شهادة الأيزو

أعلن الدكتور هشام عزمى رئيس الجهاز المصرى للملكية الفكرية عن نجاح مكتب براءات الاختراع بالجهاز المصري للملكية الفكرية في تجديد شهادة أيزو 9001:2015 لنظام إدارة الجودة .. بما يعكس سياسة الجودة التي يتبناها مكتب براءات الاختراع والتزامه بتطبيق أعلى معايير الجودة في إجراءات البراءات لتنفيذ عمليات بحث وفحص البراءات وتقديم الخدمات المتعلقة بكفاءة وفعالية.



وأشار سيادته أن هذا يتسق مع مساعي الجهاز المصري للملكية الفكرية لإدارة نظام متوازن وعالي الجودة للملكية الفكرية، وتمكين مختلف فئات المجتمع من استخدام نظام الملكية الفكرية بفعالية، وذلك بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية .

كما يأتي ذلك أيضًا في إطار التزام الجهاز بتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وبوجه خاص الهدف الاستراتيجي الأول وهو حوكمة البيئة المؤسسية للملكية الفكرية والذي ينبع منه إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية وتطبيق أحدث الأنظمة العالمية لإدارة الجودة في عمليات الجهاز والخدمات التي يقدمها.



ومن الجدير بالذكر أن مكتب براءات الاختراع كان قد حصل على شهادة الأيزو 9001:2015 لنظام إدارة الجودة في سبتمبر ٢٠٢٢ مما منح المكتب قوة الاستمرار بكفاءة وجودة عالية .



وأكد الدكتور هشام أنه سوف يستمر العمل بالجهاز على أحدث السبل ومعايير الجودة بكافة القطاعات حتى يتمكن الجهاز بكل قطاعاته من تحقيق الجودة الشاملة على أعلى مستوى فى المراحل القادمة .