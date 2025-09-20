قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تؤكد عمق العلاقات التاريخية مع الصومال ومواصلة دعمها للشعب الصومالي الشقيق
الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك
البارالمبية الدولية لرفع الأثقال تعلن مشاركة 542 لاعبا فى بطولة العالم بالعاصمة الإدارية
الأرصاد: طقس الغد حار رطب .. وفرص لسقوط أمطار بهذه المناطق
بديل الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
الجمعية العامة للأمم المتحدة.. فلسطين على أبواب اعتراف دولي ورسالة حازمة لتل أبيب
باحث: نتنياهو يسابق الزمن لإجهاض الاعتراف بالدولة الفلسطينية
العالم ينتفض.. فرصة لإعادة إحياء الجهود الدولية الرامية لدعم الحقوق الفلسطينية
مصر وسنغافورة.. تعاون اقتصادي متزايد وموقف مصري ثابت تجاه القضية الفلسطينية
كاف يحدد 18 أكتوبر موعدًا للسوبر الإفريقي باستاد الدفاع الجوي
مصر تؤكد مجددا رفضها الكامل لتهجير الفلسطينيين تحت أي مسمى أو ذريعة
محمد لطفى : أنا بخير وبصحة جيدة.. خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

عينه على قمة الأهلي.. موعد مواجهة الزمالك والجونة والقناة الناقلة

فريق الزمالك
فريق الزمالك
يسري غازي

يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، مواجهة أمام نظيره فريق الجونة في إطار منافسات الجولة الثامنة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

موعد اللقاء

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا نظيره فريق الجونة يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء في إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

القناة الناقلة

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والجونة يوم الثلاثاء القادم في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة.

فيما يحتل فريق الجونة المركز السادس عشر في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 7 نقاط.

ويسعي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا إلي الحفاظ على صدارة الدوري الممتاز واقتناص الفوز وحصد الثلاث نقاط قبل لقاء القمة أمام النادي الأهلي يوم 29 سبتمبر الجاري.

أزمة شيكو بانزا 

ويواصل الزمالك محاولاته لحل أزمة مستحقات صفقة المهاجم الأنجولي شيكو بانزا مع نادي أمادورا البرتغالي، بعد تأخر النادي في سداد القسط المستحق.

إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب فتحت خطوط اتصال مباشرة مع مسؤولي النادي البرتغالي للتوصل إلى تسوية ودية قبل اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خاصة أن أمادورا هدد برفع شكوى رسمية إذا لم يتم السداد قبل بعد غدٍ الخميس، وهو ما قد يعرض الزمالك لعقوبات صارمة من بينها غرامات مالية وإيقاف القيد.

أزمات متراكمة تضغط على القلعة البيضاء

الموقف الحالي للزمالك يزداد تعقيدًا مع تراكم القضايا المالية، إذ لا يزال النادي مطالبًا بسداد مستحقات لعدد من اللاعبين السابقين مثل البولندي ميشالاك، بالإضافة إلى متأخرات تخص البرازيلي خوان ألفينا لاعب الفريق الحالي، فضلًا عن عدم دفع القسط الأول لنادي أولكسندريا الأوكراني، وهو ما يضع الإدارة أمام تحديات صعبة في الفترة المقبلة.

وبين تطلعات الجماهير لمواصلة الانتصارات المحلية، وضغوط الأزمات المالية المتراكمة، يدخل الزمالك اختبارًا جديدًا أمام الجونة، سعيًا لمواصلة التقدم في جدول الدوري وعدم فقدان التركيز وسط العواصف الإدارية، وذلك قبل مواجهة القمة أمام الأهلي الأسبوع المقبل.

الزمالك الدوري الجونة

