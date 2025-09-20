توتنهام يتعادل مع برايتون في الدوري الإنجليزي

انتهت مباراة توتنهام هوتسبير وبرايتون، بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين، في إطار الجولة الخامسة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت ثنائية توتنهام عن طريق ريتشارليسون ويان باول فان (بالخطأ في مرماه) في الدقيقتين 43، 82.

فيما جاءت ثنائية برايتون عن طريق يانكوبا مينته وياسين العياري في الدقيقتين 8، 31.

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

فيكاريو، بالينيا، ريتشارليسون، أودجي، ويلسون، بيرجفال، روميرو، قدوس، بيدرو بورو، بينتانكور، ميكي فان دي فين، ويلسون أودبيرت.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق توتنهام وصافة جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، فيما يأتي فريق برايتون في المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط.