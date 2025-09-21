التضامن تمثل مصر في الاجتماع الـ25 لمجموعة عمل الكومسيك

مثلت وزارة التضامن الاجتماعي، مصر في الاجتماع الخامس والعشرين لمجموعة عمل "الكومسيك" المعنية بالتخفيف من حدة الفقر، والذي استضافته تركيا تحت عنوان "السكن اللائق للفقراء في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي".

مثل الوزارة في الاجتماع الدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث استعرض الاجتماع مسودة تقرير حول السكن اللائق للفقراء، وعددًا من الدروس المستفادة من تجارب الدول الأعضاء، إلى جانب صياغة توصيات السياسات للدورة الوزارية الحادية والأربعين للكومسيك.

وقدم سعدة عرضًا للتجربة المصرية في تحسين ظروف السكن للأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن هذا الملف يُعد أولوية وطنية تُنفذ وفق الدستور والقوانين وبالشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع الأهلي والقطاع الخاص، مع وضع المستفيدين في صدارة الاهتمام.

وأشار إلى إطلاق الدولة العديد من المبادرات والبرامج الرئاسية لرفع مستوى معيشة ملايين المواطنين، والتي تضمنت تحسين جودة المساكن والمرافق وكفاءة الطاقة، وإدماج معايير الإتاحة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بالاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد لضمان دقة الاستهداف وحماية البيانات.

وأضاف أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل ضمن منظومة حوكمة واضحة ومعايير شفافة وآليات تظلّم تضمن الانضباط مكافحة الفساد، مع تفعيل شراكات واسعة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان استدامة نتائج المبادرات والبرامج القومية.