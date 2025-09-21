زيارة عمل إلى نيويورك.. وزير الاتصالات يبحث توسيع التعاون مع الشركات الأمريكية

غادر القاهرة صباح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، متوجهًا إلى نيويورك بالولايات المتحدة فى زيارة عمل تستغرق أربعة أيام، يلتقى خلالها مع مسؤولى كبرى الشركات الأمريكية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لبحث توسيع آفاق التعاون المشترك فى المجالات ذات الصلة من خلال ضخ استثمارات جديدة والتوسع فى حجم أعمالها داخل السوق المصرى.

ومن المقرر أن تتناول اللقاءات استعراض فرص الاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، وما يتمتع به من مقومات تنافسية تعزز جاذبيته أمام كبرى الشركات العالمية. وبحث فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك لنقل المعرفة، وكذلك جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى خاصة فى مجالات الاتصالات والتعهيد، وتصميم وصناعة الإلكترونيات، والأمن السيبرانى، والذكاء الاصطناعى.

ويشارك الدكتور عمرو طلعت فى منتدى الولايات المتحدة التنفيذى للتحالف العالمى لأشباه الموصلات الذى يجمع نخبة من قادة الصناعة والمسؤولين التنفيذيين والخبراء بهدف تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة ضمن سلسلة قيمة قطاع أشباه الموصلات فى العالم.