محافظ الإسكندرية يوجه بالتحول إلى طرق التعليم التفاعلي والتبادلي

أجرى محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد جولة بمدرستي تقسيم الزهور الابتدائية (1 و2) بنطاق حي المنتزه ثان، حيث تفقد الفصول الدراسية وتابع سير العملية التعليمية. كما حرص على الحديث مع الطلاب والمعلمين، مستمعًا إلى آرائهم وملاحظاتهم حول اليوم الدراسي.

كما شملت الجولة زيارة مدرسة الحرمين تقسيم الزهور الثانوية، حيث تأكد المحافظ من انتظام الدراسة وتوافر التجهيزات اللازمة لانطلاق العام الدراسي بسلاسة.

وأكد على أهمية التحول من الأساليب التقليدية إلى طرق التعليم التفاعلي والتبادلي ، عبر تخصيص وقت وإمكانات لتشجيع الحوار المتبادل بين الطلاب والمعلمين، واستحداث أساليب تعليمية حديثة تعتمد على التكنولوجيا وتُنمّي مهارات البحث والتفكير النقدي لدى الطلاب.

كما شدد على أهمية غرس قيم الانتماء الوطني لدى الأطفال منذ المراحل التعليمية المبكرة، لاسيما مرحلة رياض الأطفال، مؤكدًا: "طلاب اليوم هم قادة الغد، وعلينا جميعًا أن نعمل من أجل إعداد جيل واعٍ ومؤهل لمواكبة تحديات المستقبل."

وفي كلمته، أوضح محافظ الإسكندرية أن عدد الطلاب في مختلف مراحل التعليم بالمحافظة يبلغ نحو مليون ونصف طالب، بالإضافة إلى 84 ألف طالب في التعليم الفني، و 46 ألف معلم، إلى جانب 68 ألف من العاملين في الجوانب الإدارية واللوجستية للعملية التعليمية.

وأشار إلى أن تنشئة هذا العدد الكبير من الطلاب على قيم الولاء والانتماء للوطن تُعد مهمة وطنية تتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية، لتحويلهم إلى طاقة فاعلة تُسهم في بناء المستقبل.

وفي ختام جولته، وجّه محافظ الإسكندرية الشكر والتقدير لجميع القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، مثمنًا جهودهم في الارتقاء بجودة التعليم، ومؤكدًا دعم المحافظة الكامل لكافة المبادرات التي تهدف في مصلحة الطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ومديري الإدارات التعليمية.