بعد إخلاء سبيله.. هل يشارك رمضان صبحي أمام أهلي جدة؟!

يحل فريق بيراميدز بقيادة كرونسلاف يورتشيتش ضيفًا على نظيره أهلي جدة في تمام الساعة التاسعة من مساء بعد غد الثلاثاء ضمن منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

ونجح فريق بيراميدز بقيادة كرونسلاف يورتشيتش في تحقيق الفوز على نظيره فريق أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة وتأهل ليلاقي فريق أهلي جدة السعودي ضمن منافسات بطولة كأس الإنتر كونتيننتال.

وتسود حالة من الغموض لدي الجهاز الفني لـ فريق بيراميدز بشأن إشراك رمضان صبحي نجم الفريق السماوي في مباراة أهلي جدة السعودي في المباراة المقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء ضمن منافسات بطولة كأس الإنتركونتننتال 2025.

ووصل رمضان صبحي جناح فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز مع فريقه السماوي إلى إلى جدة من أجل مواجهة الأهلي السعودي في إطار مباريات كأس الإنتركونتيننتال التي ينظمها الفيفا لأبطال القارات، وذلك على الرغم من إحالته للجنايات بتهمة التزوير.

وكانت نيابة جنوب الجيزة الكلية قررت إحالة رمضان صبحي لاعب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة التزوير داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

وقررت النيابة في وقت سابق بإخلاء سبيل رمضان صبحي لاعب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز بكفالة مالية 100 ألف جنيه، في اتهامه بالتزوير.

وأعلن نادي بيراميدز مساندة رمضان صبحي في أزمته عقب إحالته إلي محكمة الجنايات ومساندته عبر الشئون القانونية للنادي السماوي.

وينتظر الجهاز الفني لـ فريق بيراميدز بقيادة كرونسلاف يورتشيتش التقرير الطبي النهائي من طبيب الفريق عقب بعدما غاب رمضان صبحي عن لقاء فريقه السماوي أمام نظيره فريق زد في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وعلي ضوء التقرير الطبي المنتظر تقديمه من جانب الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز سوف يتم حسم مشاركة رمضان صبحي بلقاء أهلي جدة السعودي من عدمه.

ويؤدي فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز بقيادة كرونسلاف يورتشيتش تدريبين في جدة، وسيكون الأول مساء اليوم الاحد بالملعب الفرعي لاستاد الإنماء، على أن يخوض مرانه الأخير مساء غد الاثنين بملعب المباراة.