أرتيتا بعد التعادل مع مانشستر سيتي: سيطرنا على المباراة والنتيجة محبطة

أعرب الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي آرسنال، عن خيبة أمله من نتيجة التعادل الإيجابي (1-1) أمام مانشستر سيتي، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب الإمارات، ضمن قمة الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا أن فريقه كان الطرف الأفضل خلال اللقاء، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "سكاي سبورتس".

آرسنال يفرض إيقاعه رغم هدف السيتي

أرتيتا أكد في تصريحاته أنه فخور بلاعبيه بعد أن نجحوا في فرض أسلوبهم على حامل اللقب، موضحًا: "سيطرنا عليهم بشكل واضح، لكني محبط جدًا من النتيجة".

وأضاف: "بدأنا المباراة بقوة، لعبنا في نصف ملعبهم ولم نسمح لهم بالتنفس، لكننا تلقينا هدفًا من هجمة فوضوية، خسرنا خلالها المبارزة الدفاعية، ووجدوا أنفسهم بثلاثة لاعبين ضد اثنين، واستغلوا ذلك بمهارة كبيرة".

رسالة بين الشوطين وتأثير البدلاء

وعن تعليماته في غرفة الملابس بين الشوطين، قال أرتيتا: "طلبت من اللاعبين الاستمرار بنفس الأداء، وقلت لهم إن تحسين بعض التفاصيل سيجعلنا نسجل، وكنا قريبين جدًا من ذلك، لكن الأمرين سيبقيان داخل الغرفة".

كما أشاد بجهود البدلاء، مشيرًا إلى أن البرازيلي جابرييل مارتينيلي دخل "بقوة لا تُصدق" وساهم في إنقاذ الفريق، إلى جانب إيزي وعدد من اللاعبين الآخرين.

إيجابيات وسلبيات من المواجهة

المدرب الإسباني شدد على أن هناك دائمًا مجالًا للتحسين، خاصة في تمرير الكرات العرضية والتنظيم الدفاعي، مشيرًا إلى أن بعض الأخطاء جعلت الأمور أسهل على السيتي. ورغم ذلك، أثنى على الخصم، مؤكدًا: "علينا تهنئتهم على التعادل".

ترتيب الفريقين بعد القمة

وبتعادلهما، رفع آرسنال رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن ليفربول المتصدر، بينما ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 7 نقاط في المركز التاسع، لتظل المنافسة مفتوحة في بداية سباق الدوري الممتاز.