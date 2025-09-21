قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك: أبناء النادي سبب الأزمات الأخيرة.. يتعمدون تشويه الصورة
خلال زيارتهِ لكنيسة منوف.. رئيس الكنيسة الأسقفية: ما نأخذه للحياة الأبدية هو النفوس لا المال
نجاد البرعي: مواد الحبس الاحتياطي وراء إعادة قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان
دراسة صادمة.. إهمال تنظيف الأسنان يضاعف خطر الإصابة بالسرطان
تحفظات الرئيس السيسي على قانون الاجراءات الجنائية.. المستشار محمود فوزي يوضح
أول الخريف غدا .. أمطار تكسر حرارة الصيف وتلطف الأجواء
مصر تبحث مع برنامج الغذاء العالمي تعزيز الأمن الغذائي ودعم غزة
محمد يوسف يحسم ملف التجديدات في الأهلي: لا أحد يجبرنا على القرارات
مصر تدعو لتقاسم أعباء استضافة اللاجئين وتؤكد رفضها محاولات تصفية القضية الفلسطينية
آية لتسخير الناس لك.. 3 آيات تجعل الجميع يخدمك والدنيا تحت أقدامك
خلاف بين غادة عادل ووالدها في الحلقة الأولى من مسلسل وتر حساس ٢
مصر تؤكد دعمها للجهود الإنسانية في غزة وتدعو لتعزيز دور الأمم المتحدة بمواجهة الأزمات
رياضة

أرتيتا بعد التعادل مع مانشستر سيتي: سيطرنا على المباراة والنتيجة محبطة

ميكيل أرتيتا
ميكيل أرتيتا
إسلام مقلد

أعرب الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي آرسنال، عن خيبة أمله من نتيجة التعادل الإيجابي (1-1) أمام مانشستر سيتي، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب الإمارات، ضمن قمة الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا أن فريقه كان الطرف الأفضل خلال اللقاء، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "سكاي سبورتس".

آرسنال يفرض إيقاعه رغم هدف السيتي

أرتيتا أكد في تصريحاته أنه فخور بلاعبيه بعد أن نجحوا في فرض أسلوبهم على حامل اللقب، موضحًا: "سيطرنا عليهم بشكل واضح، لكني محبط جدًا من النتيجة".

وأضاف: "بدأنا المباراة بقوة، لعبنا في نصف ملعبهم ولم نسمح لهم بالتنفس، لكننا تلقينا هدفًا من هجمة فوضوية، خسرنا خلالها المبارزة الدفاعية، ووجدوا أنفسهم بثلاثة لاعبين ضد اثنين، واستغلوا ذلك بمهارة كبيرة".

رسالة بين الشوطين وتأثير البدلاء

وعن تعليماته في غرفة الملابس بين الشوطين، قال أرتيتا: "طلبت من اللاعبين الاستمرار بنفس الأداء، وقلت لهم إن تحسين بعض التفاصيل سيجعلنا نسجل، وكنا قريبين جدًا من ذلك، لكن الأمرين سيبقيان داخل الغرفة".

كما أشاد بجهود البدلاء، مشيرًا إلى أن البرازيلي جابرييل مارتينيلي دخل "بقوة لا تُصدق" وساهم في إنقاذ الفريق، إلى جانب إيزي وعدد من اللاعبين الآخرين.

إيجابيات وسلبيات من المواجهة

المدرب الإسباني شدد على أن هناك دائمًا مجالًا للتحسين، خاصة في تمرير الكرات العرضية والتنظيم الدفاعي، مشيرًا إلى أن بعض الأخطاء جعلت الأمور أسهل على السيتي. ورغم ذلك، أثنى على الخصم، مؤكدًا: "علينا تهنئتهم على التعادل".

ترتيب الفريقين بعد القمة

وبتعادلهما، رفع آرسنال رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن ليفربول المتصدر، بينما ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 7 نقاط في المركز التاسع، لتظل المنافسة مفتوحة في بداية سباق الدوري الممتاز.

أرتيتا آرسنال مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الإنجليزي

مناقشة رسالة دكتوراه بأكاديمية الشرطة حول «الآليات الحديثة لتأمين المنافذ البحرية المصرية»

جانب من المناقشة
صفاء أبو السعود وأشرف زكي في عزاء شقيقة أحمد صيام

صفاء أبو السعود
أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوي
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
