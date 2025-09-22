لفتة إنسانية.. جامعة القاهرة تكرم أسرة رئيس عمال راحل بالمدينة الجامعية

في لفتة وفاء وتقدير، كرّم الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، أسرة الراحل ممدوح عبد المنعم التحيتي رئيس عمال مبنى (١٥) بالمدينة الجامعية للطلبة، وذلك اعترافًا بما بذله من جهد وعطاء مخلص طوال فترة خدمته في الجامعة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن هذا التكريم يأتي وفاءً لروح الراحل، وتقديرًا لدوره وما قدمه من خدمات أسهمت في دعم منظومة العمل داخل الجامعة، مشددًا على أن جامعة القاهرة لا تنسى أبناءها الذين أفنوا حياتهم في خدمتها، وأنها تحرص دائمًا على ترسيخ قيم الوفاء والعرفان تجاه أسرتها من العاملين.

وأشار الدكتور محمد سامي عبدالصادق إلى أن العاملين في جامعة القاهرة شركاء أساسيون في حمل رسالتها التعليمية والبحثية والمجتمعية، مشيرًا إلى أن تكريم أسرة الفقيد ممدوح التحيتي يجسد رسالة تقدير واعتراف بعطائه، ورسالة إنسانية تعبر عن قيم الانتماء والوفاء المتأصلة في أسرة الجامعة الكبيرة.