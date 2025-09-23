قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي من نيويورك: إما أن نؤسس لسلامٍ عادل ودائم أو نترك المنطقة رهينة للصراعات والعنف
مدبولي من أمريكا: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون إقامة دولة فلسطين
مدبولي: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون حل عادل يلبي طموح الفلسطينيين
مدبولي بمؤتمر حل الدولتين: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون حل عادل وشامل يضمن حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته
أمام الأمم المتحدة.. كندا تعترف رسميا بدولة فلسطين
مدبولي من أمريكا: مصر ترفض بصورة حاسمة أي محاولات لتهجير الفلسطينيين
مصدر أمني ينفي تعرض أحد قيادات الإخوان الإرهابية لانتهاكات داخل مركز إصلاح وتأهيل
وزارة الخارجية الفلسطينية ترحب باعتراف فرنسا بدولة فلسطين
رئيس الوزراء : حل الدولتين ليس مجرد خيار سياسي بل ضرورة أمنية
مدبولي: نقولها بمنتهى الصراحة إن حل الدولتين ضرورة أمنية
مدبولي في الأمم المتحدة: ندين العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وصولا لقطر الشقيقة
مدبولي: الأمن لن يتحقق لإسرائيل عبر القوة العسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الزراعة يكشف سبب ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة

وزير الزراعة
وزير الزراعة

كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق عن سبب وجود علاقة بين ارتفاع أسعار الفاكهة والخضروات في السوق المحلي وزيادة الصادرات الزراعية، مؤكداً أن "التصدير ملوش علاقة بارتفاع الأسعار"، موضحاً أن المزارع المخصصة للتصدير تعمل منذ سنوات طويلة ولا تؤثر على المعروض في السوق الداخلي.

وأشار الوزير  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سليم ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في "الحلقات الوسيطة" بين المزارع والمستهلك، والتي تؤدي إلى زيادة الأسعار، لافتاً إلى سعي الوزارة للتوسع في إنشاء أسواق اليوم الواحد لتقليل الفجوة السعرية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وكشف فاروق عن خطة تستهدف تحقيق نسبة نمو 25% في الصادرات الزراعية مقارنة بالعام الماضي، موضحاً أن مصر حققت عام 2023 صادرات بقيمة 10.6 مليار دولار، وتسعى للوصول هذا العام إلى ما بين 11.5 و12 مليار دولار، على أن تتجاوز في 2030 حاجز الـ20 مليار دولار.

وأضاف الوزير أن صادرات الموالح تجاوزت 1.6 مليون طن، والبطاطس 1.3 مليون طن، فيما بلغ البصل 256 ألف طن والفاصوليا بأنواعها 221 ألف طن، بينما بلغت صادرات البطاطا 190 ألف طن مع خطة لمضاعفتها إلى 400 ألف طن العام المقبل، مؤكداً أن مصر تصدر أكثر من 450 منتجاً زراعياً إلى 167 دولة.

وحول أزمة الأسمدة، أوضح فاروق أن مصر واجهت بالفعل تحديات نتيجة أزمة الغاز الطبيعي التي أثرت على إنتاج المصانع لمدة شهرين تقريباً، لكن الوزارة تدخلت عبر الاحتياطي الاستراتيجي البالغ 350 ألف طن، ونجحت في توزيع نحو مليون طن أسمدة خلال الموسم الصيفي حتى الآن، على أن يتم استكمال المستهدف البالغ 1.1 مليون طن قريباً.

الزراعة أسعار الفاكهة وزير الزراعة الأسمدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

محمد صلاح

غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025

التقديم متاح حتى منتصف ديسمبر.. العدد المسموح إضافته على بطاقة التموين 2025

التقديم متاح حتى منتصف ديسمبر.. العدد المسموح إضافته على بطاقة التموين 2025

هدير عبد الرازق

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

مسلم ويارا تامر

مسلم يعلن انفصاله عن زوجته يارا تامر .. تعرف على السبب

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

ترامب

على رأسهم مصر.. ترامب يجتمع بقادة 8 دول عربية وإسلامية في واشنطن

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

ترشيحاتنا

الإعلامية نسرين عكاشة

نسرين عكاشة: والدي المؤلف أسامة أنور عكاشة أب استثنائي ويعشق أسرته

وزير الزراعة

وزير الزراعة يكشف سبب ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة

الفنان محمد عبد الحافظ

بكاء محمد عبدالحافظ بسبب تذكره رحيل والده المخرج إسماعيل عبد الحافظ.. وعمرو الليثي : شوفت البر الحقيقي منك

بالصور

أكتر مشكلة بتيجي للكل .. اعرف أسباب الحموضة وأهم علاماتها

الحموضة
الحموضة
الحموضة

بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية موديل 2025.. بهذا السعر ‏

بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية
بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية
بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية

أفضل النصائح لصيانة السيارات الكهربائية

سيارات الكهربائية
سيارات الكهربائية
سيارات الكهربائية

لجنة من "صحة الشرقية" تتابع أعمال تركيب جهاز قسطرة القلب بمستشفى فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

إصابة مسلم بجلطة

وعكة صحية مفاجئة.. مسلم يكشف عن إصابته بجلطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد