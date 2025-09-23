وزير الزراعة يكشف سبب ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة

كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق عن سبب وجود علاقة بين ارتفاع أسعار الفاكهة والخضروات في السوق المحلي وزيادة الصادرات الزراعية، مؤكداً أن "التصدير ملوش علاقة بارتفاع الأسعار"، موضحاً أن المزارع المخصصة للتصدير تعمل منذ سنوات طويلة ولا تؤثر على المعروض في السوق الداخلي.

وأشار الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سليم ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في "الحلقات الوسيطة" بين المزارع والمستهلك، والتي تؤدي إلى زيادة الأسعار، لافتاً إلى سعي الوزارة للتوسع في إنشاء أسواق اليوم الواحد لتقليل الفجوة السعرية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وكشف فاروق عن خطة تستهدف تحقيق نسبة نمو 25% في الصادرات الزراعية مقارنة بالعام الماضي، موضحاً أن مصر حققت عام 2023 صادرات بقيمة 10.6 مليار دولار، وتسعى للوصول هذا العام إلى ما بين 11.5 و12 مليار دولار، على أن تتجاوز في 2030 حاجز الـ20 مليار دولار.

وأضاف الوزير أن صادرات الموالح تجاوزت 1.6 مليون طن، والبطاطس 1.3 مليون طن، فيما بلغ البصل 256 ألف طن والفاصوليا بأنواعها 221 ألف طن، بينما بلغت صادرات البطاطا 190 ألف طن مع خطة لمضاعفتها إلى 400 ألف طن العام المقبل، مؤكداً أن مصر تصدر أكثر من 450 منتجاً زراعياً إلى 167 دولة.

وحول أزمة الأسمدة، أوضح فاروق أن مصر واجهت بالفعل تحديات نتيجة أزمة الغاز الطبيعي التي أثرت على إنتاج المصانع لمدة شهرين تقريباً، لكن الوزارة تدخلت عبر الاحتياطي الاستراتيجي البالغ 350 ألف طن، ونجحت في توزيع نحو مليون طن أسمدة خلال الموسم الصيفي حتى الآن، على أن يتم استكمال المستهدف البالغ 1.1 مليون طن قريباً.