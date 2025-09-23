نادى سينما الأوبرا يعرض "سمر ..قبل آخر صورة" على المسرح الصغير

تعرض دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام ضمن سلسلة نادى السينما التى تأتى فى اطار فعاليات نشاطها الثقافى والفكرى تحت إشراف رشا الفقى .

حيث يعرض فيلم سمر .. قبل آخر صورة من إخراج آيه الله يوسف ويعقبه لقاء معها وذلك فى السابعة مساء الأربعاء 24 سبتمبر على المسرح الصغير .

يأتى العرض إستمراراً لخطط وزارة الثقافة الهادفة إلى إلقاء الضوء على مختلف الوان الإبداع حيث تدور الأحداث حول شخصية "سمر" التى تسعى أن تتعامل مع حياتها من منظور مختلف بعد تعرضها لهجوم انتقامى بمادة كيميائية حارقة على يد حبيبها السابق والذى رفضت الزواج منه وتتابع "سمر" رحلة الشفاء نفسيًا وجسديًا عن طريق مساعدتها لناجية ثانية فى إعادة بناء حياتها.