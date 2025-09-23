وصول عناصر من القوات البحرية إلى تركيا للمشاركة فى تدريب بحر الصداقة 2025

وصلت عناصر من القوات البحرية المصرية إلى تركيا للمشاركة فى التدريب البحرى المشترك المصرى التركى بحر الصداقة 2025 والذى ينفذ على مدار عدة أيام خلال شهر سبتمبر الجارى ، بمشاركة وحدات من القوات البحرية المصرية والتركية .

ويشمل التدريب تنفيذ العديد من المحاضرات والأنشطة البحرية لصقل مهارات العناصر المشاركة ورفع كفاءتها وتوحيد المفاهيم العملياتية مما يزيد من قدراتها القتالية على تنفيذ المهام بكفاءة واقتدار.

يأتى تدريب " بحر الصداقة – 2025 " فى إطار خطة التدريبات المشتركة التى تجريها القوات المسلحة بالتعاون مع نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة فى مختلف التخصصات، التى تساهم فى تعزيز أوجه التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات وفقاً لأحدث التكتيكات وأساليب القتال الحديثة .