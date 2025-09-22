عين على نيويورك.. جهود مصرية لحل الدولتين وسط ابتهاج بالاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين| صور

في قلب العاصمة العالمية نيويورك، تتشابك خيوط الدبلوماسية الدولية، تتجه الأنظار نحو مبنى الأمم المتحدة الذي يستضيف المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين.

وسط هذا الحراك الدبلوماسي المكثف، يضطلع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بدور محوري لتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل.

وما زاد المشهد إيجابية وبعث الفرحة في قلوب الوفد المصري وكثير من المؤيدين للقضية، هو الإعلان التاريخي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ليُشكل هذا التطور نقطة مضيئة في مسيرة الكفاح الفلسطيني نحو الاستقلال وإقامة دولته المستقلة.



شاهد صور لقاءات رئيس الوزراء مع قادة الدول ورؤساء الحكومات على هامش حضوره المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين.