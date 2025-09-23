قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية
وزير المالية يبحث مع رجال الأعمال الألمان تعزيز التعاون الاقتصادي وخفض تكاليف التجارة
وصول عناصر من القوات البحرية إلى تركيا للمشاركة فى تدريب بحر الصداقة 2025
قفزة في التبادل التجاري بين مصر ورواندا.. وشراكات استثمارية واعدة تدعم التعاون الإفريقي
فخري الفقي في حواره لـ« صدى البلد»: مصر تستهدف معدل نمو 7% بحلول 2030.. القطاع الخاص يقود الاستثمارات.. استقرار الدولار رهين بالبرنامج الاقتصادي.. ورأس المال البشري مفتاح النمو المستدام للدولة
أذكار الصباح حصن المسلم.. رددها واحفظ نفسك من شياطين الإنس والجن
استونيا تستعد لنشر مقاتلات بريطانية على أراضيها تحمل أسلحة نووية
رسالة مصر إلى المجتمع الدولي: إما سلام عادل ودائم أو بقاء الشرق الأوسط أسير الصراعات| ماذا قال رئيس الوزراء؟
الصحة بغزة: أزمة نقص الوقود بالمستشفيات تدخل مرحلة في غاية الخطورة
آخر فرصة لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتسجيل رغباتهم بالجامعات التكنولوجية.. اليوم
9 نجوم.. غيابات الأهلي قبل مواجهة حرس الحدود في الدوري
شاهد .. انتظام الدراسة وارتفاع نسب الحضور بالمدارس اليوم
الزمالك يستدرج الجونة للحفاظ على صدارة الدوري قبل القمة

إسراء أشرف

يلتقي الزمالك مع نظيره الجونة في الثامنة من مساء اليوم،  على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

ويسعى الفريق الأبيض لمواصلة انتصاراته وتأكيد صدارته لجدول الترتيب، بعدما حقق الفوز على المصري والإسماعيلي في الجولتين السابقتين.

ويحتل الزمالك قمة جدول الدوري برصيد 16 نقطة، جمعها من 5 انتصارات وتعادل وحيد، مقابل خسارة واحدة. فقد فاز على سيراميكا، مودرن سبورت، فاركو، المصري، والإسماعيلي، بينما تعادل مع المقاولون العرب وخسر أمام وادي دجلة.

وحرص المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا على تجهيز لاعبيه بشكل خاص لهذه المواجهة، حيث شدد على ضرورة غلق المساحات أمام لاعبي الجونة واستغلال الفرص الهجومية بأفضل شكل ممكن.

كما عقد جلسات فنية بالفيديو لدراسة منافسه، والوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه.

ومن المتوقع أن يجري تعديلات على تشكيل الفريق، في ظل الغيابات المؤثرة التي يعاني منها الزمالك، حيث يفتقد خدمات كل من محمود بنتايك، خوان الفينا بيزيرا، محمد شحاتة، أحمد ربيع، عمر جابر، ومحمود حمدي الونش.

في المقابل، يدخل الجونة المباراة برصيد 7 نقاط في المركز السادس عشر، بعدما خاض 6 مباريات، فاز في واحدة وتعادل في 4 وخسر مواجهة واحدة. وحقق الفريق الساحلي فوزه الوحيد على كهرباء الإسماعيلية في الجولة الافتتاحية، فيما تعادل مع غزل المحلة وإنبي سلبيًا، ثم أمام زد بهدف لمثله، قبل أن يخسر من حرس الحدود بهدفين مقابل هدف.

ويأمل مصطفى بيبو، المدير الفني للجونة، في استغلال غيابات الزمالك ومباغتته، من أجل تحقيق انتصار ثمين يقفز به عدة مراكز في جدول الترتيب، خاصة في ظل نشوة المنافس بسلسلة انتصاراته الأخيرة.

تفسير حلم النمر الأبيض.. 5 تأويلات مختلفة عدو أم حبيب؟

تفسير حلم النمر الأبيض

بعد الانفصال بسبب شقيقته.. شاهد صور مسلم و طليقته

بعد الانفصال بسبب شقيقته.. صور مسلم و طليقته

الدهون الصحية.. ما هي وأين نجدها؟

الدهون الصحية: ما هي وأين نجدها؟

كتف وكتف.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها

رضوى الشربينى تخطف الأنظار بجمالها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

