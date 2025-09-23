الزمالك يستدرج الجونة للحفاظ على صدارة الدوري قبل القمة

يلتقي الزمالك مع نظيره الجونة في الثامنة من مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

ويسعى الفريق الأبيض لمواصلة انتصاراته وتأكيد صدارته لجدول الترتيب، بعدما حقق الفوز على المصري والإسماعيلي في الجولتين السابقتين.

ويحتل الزمالك قمة جدول الدوري برصيد 16 نقطة، جمعها من 5 انتصارات وتعادل وحيد، مقابل خسارة واحدة. فقد فاز على سيراميكا، مودرن سبورت، فاركو، المصري، والإسماعيلي، بينما تعادل مع المقاولون العرب وخسر أمام وادي دجلة.

وحرص المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا على تجهيز لاعبيه بشكل خاص لهذه المواجهة، حيث شدد على ضرورة غلق المساحات أمام لاعبي الجونة واستغلال الفرص الهجومية بأفضل شكل ممكن.

كما عقد جلسات فنية بالفيديو لدراسة منافسه، والوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه.

ومن المتوقع أن يجري تعديلات على تشكيل الفريق، في ظل الغيابات المؤثرة التي يعاني منها الزمالك، حيث يفتقد خدمات كل من محمود بنتايك، خوان الفينا بيزيرا، محمد شحاتة، أحمد ربيع، عمر جابر، ومحمود حمدي الونش.

في المقابل، يدخل الجونة المباراة برصيد 7 نقاط في المركز السادس عشر، بعدما خاض 6 مباريات، فاز في واحدة وتعادل في 4 وخسر مواجهة واحدة. وحقق الفريق الساحلي فوزه الوحيد على كهرباء الإسماعيلية في الجولة الافتتاحية، فيما تعادل مع غزل المحلة وإنبي سلبيًا، ثم أمام زد بهدف لمثله، قبل أن يخسر من حرس الحدود بهدفين مقابل هدف.

ويأمل مصطفى بيبو، المدير الفني للجونة، في استغلال غيابات الزمالك ومباغتته، من أجل تحقيق انتصار ثمين يقفز به عدة مراكز في جدول الترتيب، خاصة في ظل نشوة المنافس بسلسلة انتصاراته الأخيرة.