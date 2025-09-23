9 نجوم.. غيابات الأهلي قبل مواجهة حرس الحدود في الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة مرتقبة أمام نظيره حرس الحدود، اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نيل"، في مباراة يسعى خلالها المارد الأحمر لتحقيق الفوز واستعادة نتائجه الإيجابية.

استبعاد أسماء بارزة من قائمة الأهلي

قرر المدير الفني للأهلي، الكابتن عماد النحاس، استبعاد عدد من اللاعبين البارزين من قائمة الفريق لمواجهة الحرس، حيث غاب عن القائمة كل من:

إمام عاشور، أحمد مصطفى "زيزو"، أشرف داري، أحمد رمضان "بيكهام"، محمد علي بن رمضان، أحمد كوكا، محمد شكري، كريم فؤاد، ومحمد مجدي أفشة.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود

تنطلق مباراة الأهلي ضد حرس الحدود اليوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد المكس بالإسكندرية، وذلك ضمن الجولة الثامنة من الدور الأول لبطولة الدوري الممتاز.

المارد الأحمر يدخل اللقاء بهدف حصد النقاط الثلاث ومواصلة التقدم في جدول الترتيب، بينما يسعى حرس الحدود لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.