الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

الدهون الصحية.. ما هي وأين نجدها؟

أسماء عبد الحفيظ

ارتبطت الدهون بالصورة السلبية في أذهان الكثيرين، خاصة في سياق الأنظمة الغذائية والرشاقة، لسنوات، كانت الدهون تُلام على زيادة الوزن وارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب، لكن العلم الحديث أثبت أن ليست كل الدهون متساوية، بل إن بعض أنواع الدهون ضرورية لصحة الجسم والدماغ، وتُعرف باسم الدهون الصحية.

في هذا المقال، سنتعرّف على أنواع الدهون، وأين نجد الدهون الصحية في الطعام، ولماذا يحتاجها الجسم، وكيف يمكن أن تكون جزءًا أساسيًا من نظام غذائي متوازن، وفقا لما نشره موقع wbmed.

ما هي الدهون الصحية؟

الدهون الصحية هي أنواع من الدهون تُساهم في تعزيز الصحة العامة، وتُساعد في:

  • تحسين صحة القلب
  • تقليل الالتهابات
  • دعم وظائف الدماغ
  • امتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون A, D, E, K
  • الشعور بالشبع لفترة أطول
  • تنقسم الدهون الصحية بشكل أساسي إلى نوعين:
  • الدهون غير المشبعة الأحادية
  • الدهون غير المشبعة المتعددة

كلا النوعين يُوجد في مصادر نباتية وبحرية، وتُوصي بهما المنظمات الصحية كبديل للدهون المشبعة والمتحولة الضارة.

 

أين نجد الدهون الصحية؟

1. زيت الزيتون البكر

يُعتبر من أفضل مصادر الدهون غير المشبعة الأحادية، يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة، ويدعم صحة القلب عند استخدامه بانتظام في الطهي أو السلطات.

2. الأفوكادو

غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، ويحتوي أيضًا على الألياف والبوتاسيوم. الأفوكادو يُعزز الشعور بالشبع ويساعد على تقليل الكوليسترول الضار.

3. المكسرات

اللوز، الجوز، البندق، الكاجو، والفستق، كلها مصادر رائعة للدهون الصحية، إضافة إلى البروتين والألياف.
الجوز بشكل خاص يحتوي على أوميغا-3 النباتي الذي يدعم صحة الدماغ.

4. البذور

بذور الكتان، الشيا، ودوار الشمس غنية بالدهون الصحية وأحماض أوميغا-3 النباتية.
كما تحتوي على مضادات الأكسدة والمغنيسيوم المفيد لصحة القلب.

5. الأسماك الدهنية

السلمون، الماكريل، السردين، والتونة تحتوي على أحماض أوميغا-3 الدهنية طويلة السلسلة، وهي مهمة لصحة القلب والمخ والمفاصل.
تناول حصتين أسبوعيًا من الأسماك الدهنية يُوصى به من قبل أخصائيي التغذية.

6. زيت الكانولا وزيت بذور الكتان

بدائل جيدة لزيت القلي، تحتوي على دهون غير مشبعة، ويمكن استخدامها في الطهي أو تتبيل السلطات.

