محافظ جنوب سيناء: استراتيجية التنمية المستدامة لشرم الشيخ فرصة لتعزيز الاقتصاد وحماية البيئة

قال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إن استراتيجية التنمية المستدامة لمدينة شرم الشيخ تعد خارطة واضحة لتحويلها إلى مدينة خضراء ومرنة، مشيرا إلى أنها ليست مجرد فرصة لتعزيز الاقتصاد المحلي، وتحسين جودة حياة المواطنين، بل فرصة لوضع المدينة نموذج إقليمي في دمج النمو الإقتصادي مع حماية البيئة.

وأكد المحافظ أن الاستراتيجية توفر إطارا موحدا طويل الأجل لتوجيه جهود التنمية المستدامة في مدينة شرم الشيخ، مستندة إلى المبادرات القائمة، و مواءمة ضمن رؤية واضحة ورسالة محددة، إضافة إلى مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، موضحا انه جرى إعداد استراتيجية التنمية المستدامة لشرم الشيخ في إطار مشروع جرين شرم الشيخ، لتعكس عملية تخطيط شاملة وتشاركية بمشاركة الجهات الوطنية والمحلية المعنية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أطلقته محافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، لإطلاق استراتيجية التنمية المستدامة لمدينة شرم الشيخ، بالتعاون مع مشروع جرين شرم، في خطوة محورية تعكس تقدم المدينة نحو التحول إلى مدينة خضراء، قادرة على الصمود والاستدامة.

وذلك بحضور تشيتوسي نوغوتشي، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، والمهندس محمد عليوة، مدير مشروع .