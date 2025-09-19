خسارة دهون البطن بخطوات بسيطة

دهون البطن من أكثر المشاكل الصحية شيوعا وانتشارا بين الكثير من الأشخاص، فهناك بعض الأنظمة الغذائية والعادات الصحية التي تساهم في التخلص من الوزن الزائد ودهون البطن ايضا.



‏‎من المستحيل استهداف دهون البطن على وجه التحديد عند اتباع نظام غذائي، لكن فقدان الوزن بشكل عام سيساعد على تقليص محيط الخصر؛ والأهم من ذلك، أنه سيساعد في تقليل الطبقة الخطيرة من الدهون الحشوية، وهو نوع من الدهون داخل تجويف البطن لا يمكنك رؤيته ولكنه يزيد من المخاطر الصحية.





‏‎ كيفية تقليص دهون البطن

1. حاول الحد من الكربوهيدرات بدلا من الدهون.

عندما قارن باحثو جونز هوبكنز الآثار على قلب فقدان الوزن من خلال اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات مقابل نظام غذائي منخفض الدهون لمدة ستة أشهر - يحتوي كل منها على نفس الكمية من السعرات الحرارية - فقد أولئك الذين يتبعون نظاما غذائيا منخفض الكربوهيدرات في المتوسط 10 أرطال أكثر من أولئك الذين يتبعون نظاما غذائيا منخفض الدهون - 28.9 رطلا مقابل 18.7 رطلا. الفائدة الإضافية للنظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات هي أنه أنتج جودة أعلى من فقدان الوزن، يتم تقليل الدهون، ولكن غالبا ما يكون هناك أيضا فقدان للأنسجة الخالية من الدهون (العضلات)، وهو أمر غير مرغوب فيه، في كلا النظامين الغذائيين، كان هناك فقدان لحوالي 2 إلى 3 أرطال من الأنسجة الخالية من الدهون الجيدة إلى جانب الدهون، مما يعني أن نسبة فقدان الدهون كانت أعلى بكثير في النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات.

2. فكر في خطة الأكل، وليس النظام الغذائي.

في نهاية المطاف، تحتاج إلى اختيار خطة غذائية صحية يمكنك الالتزام بها.

تتمثل فائدة النهج منخفض الكربوهيدرات في أنه ينطوي ببساطة على تعلم خيارات غذائية أفضل - لا يلزم عد السعرات الحرارية. بشكل عام، تحول طريقة تناول الطعام منخفضة الكربوهيدرات تناولك بعيدا عن الأطعمة التي تعاني من مشاكل - تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكر وبدون الكثير من الألياف، مثل الخبز والمشروبات الغازية - ونحو خيارات عالية الألياف أو عالية البروتين، مثل الخضروات والفاصوليا واللحوم الصحية.

3. استمر في التحرك

يساعد النشاط البدني على حرق الدهون في البطن، واحدة من أكبر فوائد التمرين هي أنك تحصل على الكثير من الانفجار مقابل باك على تكوين الجسم. يبدو أن التمرين يعمل على إيقاف دهون البطن على وجه الخصوص لأنه يقلل من مستويات الأنسولين المتداولة - مما من شأنه أن يشير إلى الجسم للتشبث بالدهون - ويتسبب في استخدام الكبد للأحماض الدهنية، وخاصة تلك الرواسب الدهنية الحشوية القريبة.

تعتمد كمية التمارين التي تحتاجها لفقدان الوزن على أهدافك. بالنسبة لمعظم الأشخاص، يمكن أن يعني هذا من 30 إلى 60 دقيقة من التمارين المعتدلة إلى القوية كل يوم تقريبا.

4. رفع الأثقال

تساعد إضافة تدريب القوة المعتدل إلى التمارين الرياضية على بناء كتلة العضلات الهزيلة، مما يؤدي إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية طوال اليوم، سواء أثناء الراحة أو أثناء التمرين.

5. كن قارئا للعلامات.

قارن العلامات التجارية وقارنها. بعض الزبادي، على سبيل المثال، يتباهى بأنه منخفض الدهون، ولكنه أعلى في الكربوهيدرات والسكريات المضافة من غيرها. غالبا ما تحتوي الأطعمة مثل المرق والمايونيز والصلصات وصلصات السلطة على كميات كبيرة من الدهون والكثير من السعرات الحرارية.

6. ابتعد عن الأطعمة المصنعة

غالبا ما تكون المكونات الموجودة في السلع المعبأة والوجبات الخفيفة ثقيلة على الدهون المتحولة والسكر المضاف والملح أو الصوديوم المضاف - ثلاثة أشياء تجعل من الصعب إنقاص الوزن.

7. ركز على الطريقة التي تناسب بها ملابسك أكثر من قراءة المقياس.

عندما تضيف كتلة العضلات وتفقد الدهون، قد لا تتغير القراءة على مقياس الحمام كثيرا، ولكن سروالك سيكون أكثر مرونة، هذه علامة أفضل للتقدم، قياسا حولها، يجب أن يكون محيط خصرك أقل من 35 بوصة إذا كنت امرأة أو أقل من 40 بوصة إذا كنت رجلا لتقليل مخاطر القلب والسكري.

8. المشي مع الأصدقاء الذين يركزون على الصحة

تظهر الأبحاث أنك أكثر عرضة لتناول الطعام بشكل أفضل وممارسة الرياضة أكثر إذا كان أصدقاؤك وعائلتك يفعلون الشيء نفسه.

المصدر: ‏hopkinsmedicine











