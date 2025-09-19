أطعمة ممنوعة في لانش بوكس المدرسة

اللانش بوكس يجب أن يكون صحي ومتوازن حتي يعطي لطفلك طاقة في المدرسة ويحافظ على تركيزه.

لكن في بعض الأطعمة يُفضل تتجنبها لأنها ممكن تضر صحته أو تسبب له كسل ومشاكل في الهضم.



أطعمة ممنوعة أو غير مناسبة في لانش بوكس للأطفال:



الأطعمة المصنعة والمعلبات

مثل اللانشون، النقانق، البرجر الجاهز.

مليانة مواد حافظة ونسب عالية من الملح والدهون.



المشروبات الغازية أو العصائر الصناعية

غنية بالسكر والألوان الصناعية، وتضعف التركيز وتضر الأسنان.

الحلويات المليئة بالسكر مثل الشوكولاتة الكبيرة، الكيك الجاهز، البسكويت المحشي.

تعطي طاقة لحظية وبعدها يهبط السكر في الدم يشعر بخمول.

الأطعمة الدسمة أو المقلية

مثل البطاطس المحمرة الجاهزة أو الفراخ المقلية.



بتسبب ثِقل وخمول وممكن تتلف بسرعة في اللانش بوكس.



الأطعمة سريعة التلف

زي الكريمة، المايونيز، منتجات الألبان غير المبردة.



ممكن تفسد بسرعة وتسبب تسمم غذائي.

المكسرات الكاملة (للأطفال تحت ٥ سنوات)

خطر شرقة أو اختناق. يفضل تقديمها مطحونة أو زبدة المكسرات.

الأطعمة الحارة أو كثيرة البهارات

غير مناسبة لمعدة الأطفال وقد تسبب حرقة أو اضطراب هضمي.



البدائل الصحية:

ساندوتش جبنة طبيعية أو جبنة قريش، تونة، أو فاهيتا دجاج مشوي.

خضار مقطع (خيار، جزر، طماطم شيري).

فاكهة طازة أو مجففة بدون سكر.

مكسرات مطحونة أو زبدة فول سوداني.

بطاطا أو بطاطس مشوية بدل المقلية.