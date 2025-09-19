قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حوافز تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر طبقا للقانون
صلاح حسب الله: 65% من النواب الحاليين خارج برلمان 2025
بعلامة مميزة يعرف سيدنا النبي بها أمته يوم القيامة.. فما هي؟
سعر أعلي دولار اليوم 19-9-2025
لا شبهة جنائية.. دفن جثمان ضحية حمام السباحة في الجيزة
مجدي عبد الغني: الأهلى لم يهنئنى بعيد ميلادي
3 ظواهر جوية .. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم
6 أماكن يجب تجنب وضع الراوتر فيها للحصول على أسرع إنترنت
التصريح بدفن جثمان جزار أنهى حياته داخل مول شهير بالجيزة
مندوب تركيا بمجلس الأمن: تحقيق وحدة سوريا واستقرارها لن يكون دون حكومة مركزية قوية وجيش وطني جامع
السيطرة على حريق بجوار محطة القطار الكهربائى بطريق أسوان القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أطعمة ممنوعة في لانش بوكس المدرسة

لانش بوكس
لانش بوكس
ريهام قدري

اللانش بوكس يجب أن يكون صحي ومتوازن حتي يعطي لطفلك طاقة في المدرسة ويحافظ على تركيزه.

 لكن في بعض الأطعمة يُفضل تتجنبها لأنها ممكن تضر صحته أو تسبب له كسل ومشاكل في الهضم. 


أطعمة ممنوعة أو غير مناسبة في لانش بوكس للأطفال:


الأطعمة المصنعة والمعلبات
مثل اللانشون، النقانق، البرجر الجاهز.
مليانة مواد حافظة ونسب عالية من الملح والدهون.


المشروبات الغازية أو العصائر الصناعية
غنية بالسكر والألوان الصناعية، وتضعف التركيز وتضر الأسنان.
الحلويات المليئة بالسكر مثل  الشوكولاتة الكبيرة، الكيك الجاهز، البسكويت المحشي.
تعطي طاقة لحظية وبعدها يهبط السكر في الدم يشعر بخمول.
الأطعمة الدسمة أو المقلية
مثل البطاطس المحمرة الجاهزة أو الفراخ المقلية.


بتسبب ثِقل وخمول وممكن تتلف بسرعة في اللانش بوكس.


الأطعمة سريعة التلف
زي الكريمة، المايونيز، منتجات الألبان غير المبردة.


ممكن تفسد بسرعة وتسبب تسمم غذائي.
المكسرات الكاملة (للأطفال تحت ٥ سنوات)
خطر شرقة أو اختناق. يفضل تقديمها مطحونة أو زبدة المكسرات.
الأطعمة الحارة أو كثيرة البهارات
غير مناسبة لمعدة الأطفال وقد تسبب حرقة أو اضطراب هضمي.
 

 البدائل الصحية:
ساندوتش جبنة طبيعية أو جبنة قريش، تونة، أو فاهيتا دجاج مشوي.
خضار مقطع (خيار، جزر، طماطم شيري).
فاكهة طازة أو مجففة بدون سكر.
مكسرات مطحونة أو زبدة فول سوداني.
بطاطا أو بطاطس مشوية بدل المقلية.

اللانش بوكس لانش بوكس افكار لانش بوكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. مفاجأة في خريطة العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص

مرتبات

من الحكومة للموظفين.. بشرى خلال أيام

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم الخميس 18-9-2025.. عيار 21 بكام حاليا؟

المتهمون

مؤبد وغرامة بالملايين.. مصير صادم للمتهمين بسرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري

تحذير عاجل من ظاهرة جوية في 7 محافظات غدًا

تحذير عاجل من ظاهرة جوية في 7 محافظات غدا

الإيجار القديم

لغير الملتزمين.. إجراءات صارمة ضد الممتنعين عن تطبيق زيادة الإيجار القديم

ترشيحاتنا

الجمارك

الجمارك تنجح في تحصيل 12.126 مليون جنيه من بيع سيارات وبضائع متنوعة بالمزاد العلني

خلال الاجتماع

المالية: بدء التشغيل الإلزامي لمنظومة التبنيد والتقييم الآلي أول أكتوبر 2025

مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي

الأفريقي للتنمية" يستثمر 25 مليون دولار في أسهم صندوق صرف العملات العالمي TCX

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عادة شائعة تهدد صحتك دون أن تدري.. احذرها

أضرار قضم الأظافر
أضرار قضم الأظافر
أضرار قضم الأظافر

بمكونات طبيعية بمطبخك.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس

شهية ومشبعة.. طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

فيديو

إيناس الدغيدى

عريسها فاجئ الجميع.. ​إيناس الدغيدي تتزوج للمرة الثانية بعمر السبعين

تامر حسنى

أثرت فيا وبكتني.. تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لدنيا فؤاد ويُفاجئ الجميع

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد