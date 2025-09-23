قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية
وزير المالية يبحث مع رجال الأعمال الألمان تعزيز التعاون الاقتصادي وخفض تكاليف التجارة
وصول عناصر من القوات البحرية إلى تركيا للمشاركة فى تدريب بحر الصداقة 2025
قفزة في التبادل التجاري بين مصر ورواندا.. وشراكات استثمارية واعدة تدعم التعاون الإفريقي
فخري الفقي في حواره لـ« صدى البلد»: مصر تستهدف معدل نمو 7% بحلول 2030.. القطاع الخاص يقود الاستثمارات.. استقرار الدولار رهين بالبرنامج الاقتصادي.. ورأس المال البشري مفتاح النمو المستدام للدولة
أذكار الصباح حصن المسلم.. رددها واحفظ نفسك من شياطين الإنس والجن
استونيا تستعد لنشر مقاتلات بريطانية على أراضيها تحمل أسلحة نووية
رسالة مصر إلى المجتمع الدولي: إما سلام عادل ودائم أو بقاء الشرق الأوسط أسير الصراعات| ماذا قال رئيس الوزراء؟
الصحة بغزة: أزمة نقص الوقود بالمستشفيات تدخل مرحلة في غاية الخطورة
آخر فرصة لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتسجيل رغباتهم بالجامعات التكنولوجية.. اليوم
9 نجوم.. غيابات الأهلي قبل مواجهة حرس الحدود في الدوري
شاهد .. انتظام الدراسة وارتفاع نسب الحضور بالمدارس اليوم
أخبار البلد

شاهد .. انتظام الدراسة وارتفاع نسب الحضور بالمدارس اليوم

انتظام الدراسة
انتظام الدراسة
ياسمين بدوي

انتظمت الدراسة اليوم الثلاثاء في جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية

واكدت المديريات والإدارات التعليمية انه تم رصد ارتفاع ملحوظ في نسب حضور الطلاب في المدارس ، مع الالتزام التام بتعليمات وزارة التربية والتعليم الخاصة بإنضباط العملية التعليمية

ويفتتح اليوم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، مدرسة فوزي السيد الدهشوري للتعليم الأساسي بقرية انشاص الرمل التابعة لادارة بلبيس التعليمية بمحافظة الشرقية

وعلى جانب اخر كانت قد أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تدريبات "سفراء التطوير"، والتي تُعد سلسلة جديدة من التدريبات الرامية إلى توطين المعرفة، وبناء ثقافة تبادلها بين مختلف عناصر المنظومة التعليمية.

يأتي ذلك استكمالًا للنهج الذي انتهجته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال العام الماضي، والهادف إلى وضع سياسات تعليمية تنبع من صوت الميدان وبمشاركة جميع أطراف العملية التعليمية من معلمين وموجّهين ومديري المدارس والإدارات التعليمية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  أن برنامج تدريبات "سفراء التطوير" يهدف إلى تمكين السفراء من نقل فلسفة المناهج الجديدة وما تحمله من مردود إيجابي على الطلاب والعملية التعليمية، بل وعلى مستقبل التعليم في مصر بوجه عام.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن "سفراء التطوير" انطلقوا في تدريباتهم لنقل المعرفة في جميع أنحاء الجمهورية، ليستمروا خلال الفترة المقبلة في توصيل ما تلقّوه من خبرات ومعارف مباشرة من الخبراء اليابانيين إلى زملائهم في المديريات والإدارات التعليمية، وذلك وفق خطة محكمة وضعتها الإدارة المركزية للتعليم العام بالتعاون مع الموجّهين وسفراء التطوير أنفسهم.

ويأتي هذا في إطار ما نفّذته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من تدريبات مكثفة على المناهج المطوّرة خلال الأشهر الماضية، سواء من خلال ورش عمل حضورية أو تدريبات عبر الفيديو كونفرانس، والتي استهدفت جميع المعلمين بنسبة 100%.

والجدير بالذكر أن سفراء تطوير مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي قد أنهوا تدريباتهم الأسبوع الماضي، بحضور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك على مدار ثلاثة أيام بالتعاون مع الجانب الياباني المطوّر للمنصة اليابانية الأولى في تدريس البرمجة.

الدراسة المدارس وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم

بالصور

تفسير حلم النمر الأبيض.. 5 تأويلات مختلفة عدو أم حبيب؟

تفسير حلم النمر الأبيض

بعد الانفصال بسبب شقيقته.. شاهد صور مسلم و طليقته

بعد الانفصال بسبب شقيقته.. صور مسلم و طليقته

الدهون الصحية.. ما هي وأين نجدها؟

الدهون الصحية: ما هي وأين نجدها؟

كتف وكتف.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها

رضوى الشربينى تخطف الأنظار بجمالها

