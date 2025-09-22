قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صلاح يحصل على المركز الرابع في سباق الكرة الذهبية

كشف الحساب الرسمي البالون دور عبر منصات التواصل الإجتماعي عن ترتيب اللاعبين في الكرة الذهبية لعام 2025.

ترتيب الكرة الذهبية لعام 2025:

30 - مايكل أوليز - بايرن ميونخ.

29- فلوريان فيرتز - باير ليفركوزن وليفربول

28- فيرجيل فان دايك - ليفربول

27- ديكلان رايس - آرسنال.

26- إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي.

25 - دينزل دومفريس - إنتر ميلان.

24- فابيان رويز - باريس سان جيرمان.

23- جود بيلينجهام - ريال مدريد.

22- ألكسيس ماك إليستر - ليفربول.

21- سيرهو جيراسي - بوروسيا دورتموند.

20 - لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان.

19 - جواو نيفيس - باريس سان جيرمان.

18- سكوت ماكتوميناي - نابولي.

17- روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة.

16-فينيسيوس جونيور - ريال مدريد.

15- فيكتور جيوكيرس - سبورتنج لشبونة وأرسنال.

14- ديزيريه دوي - باريس سان جيرمان.

13- هاري كين - بايرن ميونخ.

12- خفيتشا كفاراتسخليا - باريس سان جيرمان.

11- بيدري جونزاليس - برشلونة

10 - نونو مينديز - باريس سان جيرمان 

9- جيانلوجي دوناروما - مانشستر سيتي.

8- كول بالمر - تشيلسي

7- كيليان مبابي - ريال مدريد.

6- أشرف حكيمي - باريس سان جيرمان.

5- رافينيا دياز - برشلونة.

4- محمد صلاح - ليفربول.

3- فيتينيا- باريس سان جيرمان.

2- لامين يامال - برشلونة.

1- عثمان ديمبلي - باريس سان جيرمان.

