حلم أصبح حقيقة.. أول تعليق من ديمبيلي بعد تتويجه بالكرة الذهبية

ونشر ديمبيلي على حسابه الرسمي في انستجرام صورًا من الحفل، وكتب معلقًا: “كثير من الفرح والفخر والعاطفة. حلم أصبح حقيقة. شكرًا لكل من دعموني دائمًا طوال هذا المسار.”





وشهدت كرة القدم العالمية واحدة من أكثر اللحظات المؤثرة في تاريخها الحديث، بعدما التقطت عدسات الكاميرات مشهد بكاء النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح فريق باريس سان جيرمان، خلال لحظة تتويجه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025.

توّج عثمان ديمبلي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2025.

يأتي ذلك، خلال حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية للأفضل عن عام 2025، على مسرح شاتليه في باريس.