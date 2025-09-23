قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود والقنوات الناقلة
الرئيس الإيراني: لا يمكن التفاوض مع من يريد فرض رأيه بالتسلط والهيمنة
أسعار الذهب في مصر اليوم 23 سبتمبر 2025
مصر تؤكد التزامها بالحوار الثقافي وتدعو لحماية التراث الفلسطيني
حالة الطقس اليوم: أجواء خريفية معتدلة على القاهرة والمحافظات
البلدي بـ 130 جنيها.. أسعار الدواجن في الأسواق اليوم
وزير التعليم يتوجه للشرقية لإفتتاح مدرسة فوزي السيد الدهشوري
روسيا تستهدف البنية التحتية لمطار أوكراني بالقرب من مدينة كونوتوب
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر والعواصم العربية والعالمية
الليلة .. بيراميدز في ضيافة أهلي جدة على كأس بطل القارات الثلاث
الأونروا: الاحتلال يشدد القيود المفروضة على الحركة في الضفة الغربية
على مكتب الوزير .. تفاصيل 29 مشروعًا صحيًا جاريًا في 12 محافظة
رياضة

الدردير عن مو صلاح: ملك الكرة الذهبية

محمد صلاح
محمد صلاح
باسنتي ناجي

وجه الإعلامي عمر الدردير رسالة خاصة لـ نجم ليفربول محمد صلاح بعد تتويجه بالمنصب الرابع كأفضل لاعب في العالم.

وكتب الدردير عبر فيسبوك:"ملك الكرة الذهبية".

واحتفل نادي ليفربول الإنجليزي بنجمه المصري محمد صلاح، بعد الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2025، وخسارته للكرة الذهبية.

ونشرت الصفحة الرسمية لليفربول عبر منصات التواصل الاجتماعي صورًا لصلاح، معلقة: “موسم لا يُنسى من الملك”، في إشارة من النادي إلى الأداء المميز الذي قدمه خلال الموسم.

وغاب محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عن حفل الكرة الذهبية 2025 «البالون دور» عن أفضل لاعب في العالم والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة.

ورغم غياب صلاح عن التتويج بالجائزة العالمية، إلا أن النادي الإنجليزي أكد اعتزازه بما حققه النجم المصري من أرقام فردية وبصمات واضحة مع الفريق، ليواصل تأكيد مكانته كأحد أبرز نجوم ليفربول في العقد الأخير.

محمد صلاح ليفربول الاهلي

الفتاة

حبس المتهم بتتبع فتاة حتى منزلها ومعاكستها في كفر الشيخ

