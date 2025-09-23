الدردير عن مو صلاح: ملك الكرة الذهبية

وجه الإعلامي عمر الدردير رسالة خاصة لـ نجم ليفربول محمد صلاح بعد تتويجه بالمنصب الرابع كأفضل لاعب في العالم.

وكتب الدردير عبر فيسبوك:"ملك الكرة الذهبية".

واحتفل نادي ليفربول الإنجليزي بنجمه المصري محمد صلاح، بعد الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2025، وخسارته للكرة الذهبية.

ونشرت الصفحة الرسمية لليفربول عبر منصات التواصل الاجتماعي صورًا لصلاح، معلقة: “موسم لا يُنسى من الملك”، في إشارة من النادي إلى الأداء المميز الذي قدمه خلال الموسم.

وغاب محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عن حفل الكرة الذهبية 2025 «البالون دور» عن أفضل لاعب في العالم والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة.

ورغم غياب صلاح عن التتويج بالجائزة العالمية، إلا أن النادي الإنجليزي أكد اعتزازه بما حققه النجم المصري من أرقام فردية وبصمات واضحة مع الفريق، ليواصل تأكيد مكانته كأحد أبرز نجوم ليفربول في العقد الأخير.