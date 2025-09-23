مصر تعرض مقوماتها التنافسية كمركز عالمي لتصدير الخدمات الرقمية أمام الشركات الأمريكية

عقد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددًا من اللقاءات مع مسؤولى كبرى الشركات الأمريكية خلال زيارته إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لبحث التوسع فى استثماراتها فى مجال التعهيد فى مصر والتعاون فى مجال بناء القدرات الرقمية.

تناولت اللقاءات المقومات التنافسية لمصر فى مجال التعهيد والتى جعلتها مركز عالمى لتصدير الخدمات الرقمية العابرة للحدود، كما تم تسليط الضوء على استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد، وما توفره من مزايا وتسهيلات لتحفيز الشركات العالمية على التوسع والنمو فى هذه الصناعة الواعدة فى مصر.

وفى مستهل اللقاءات، عقد الدكتور/ عمرو طلعت اجتماعًا مع السيد/ جون أبو رئيس شركة TTEC Engage، لمناقشة خطط الشركة للتوسع فى السوق المصرى ، حيث تُعد "تى تك" TTEC شركة رائدة عالميًا فى ابتكار تكنولوجيا وخدمات تجربة العملاء وتوفير حلول تجربة العملاء الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعى. وتعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين وهما TTEC Engage الذى يركز على عمليات تجربة العملاء الرقمية، و TTEC Digital الذراع الابتكارى والتكنولوجى للشركة.

وتطرق اللقاء إلى استثمارات الشركة فى مصر وخططها المستقبلية للتوسع فى حجم عملياتها فى خدمات تكنولوجيا المعلومات بجانب عملياتها فى مصر فى مجال مراكز الاتصال الدولية. كما تناول اللقاء بحث آفاق التعاون فى مجال الابتكار الرقمى من خلال ذراعها التكنولوجى TTEC Digital .

جدير بالذكر أن الدكتور/ عمرو طلعت كان قد افتتح فى فبراير الماضى مقر شركة TTEC الأمريكية بالمنطقة التكنولوجية بالمعادى، حيث يقدم المركز من مصر خدمات متنوعة لعملاء فى وجهات متعددة، اعتمادًا على كوادر مصرية شابة تجيد عدة لغات عالمية.

كذلك التقى الدكتور/ عمرو طلعت مع السيد/ بالاز توث نائب الرئيس والمدير العام لشركة هانيويل Honeywell الرائدة في مجال تكنولوجيات المدن الذكية وانظمة الاتمتة الصناعية لبحث خطط التوسع في انشطة مركز التميز لتقديم حلول وتطبيقات المدن الذكية، بحضور السيد/ محمد عبد الله مدير العمليات للشركة فى أفريقيا.

وشهد اللقاء مناقشة التوسع في التصنيع المحلي لمنتجات الشركة من الكاميرات security cameras ومعدات المدن الذكية. كما تم بحث فرص التعاون بين شركة هانيويل Honeywell ، وجامعة مصر للمعلوماتية فى تنفيذ برامج مشتركة لبناء القدرات الرقمية،

كما عقد الدكتور/ عمرو طلعت اجتماعًا مع السيد/ بيل بيهرنز نائب رئيس شركة كرافت هاينز Kraft Heinz للشؤون الحكومية، تم خلاله مناقشة خطط الشركة للتوسع فى الاستثمار فى مجال التعهيد فى مصر.

وخلال اللقاء استعرض مسؤولو الشركة أنشطتها وتركيزها على الاستثمار فى مجالات التحول الرقمى، والتجارة الإلكترونية، والتسويق المعتمد على الذكاء الاصطناعى. كما تم تسليط الضوء على أنشطتها فى مجال التعهيد من خلال مراكزها للخدمات العالمية فى عدة دول.

كذلك التقى الدكتور/ عمرو طلعت السيد/ جيف لونجوريا رئيس الشئون التجارية لشركة "أرتشر" Archer الأمريكية الرائدة فى حلول إدارة المخاطر وتكنولوجيا المعلومات لبحث خطط الشركة للتوسع فى حجم أعمالها فى مصر وزيادة عدد العاملين بها. وذلك بحضور السيد/ دان ديروزا مدير التسويق والمنتجات بالشركة.

وتم مناقشة إمكانية التعاون بين الشركة وجامعة مصر للمعلوماتية فى اعداد كوادر متخصصة بما يدعم خطط الشركة للتوسع فى عملياتها فى مصر.

كما تم استعراض الخدمات التى يقدمها مركز الخدمات المتكاملة لشركة "أرتشر" Archer الأمريكية فى مصر، حيث كانت الشركة قد اختارت القاهرة فى عام 2023 لإنشاء أول مركز لها بالشرق الأوسط.

وأشاد مسئولو الشركة بكفاءة الكوادر المصرية العاملة فى المركز بالقاهرة فى تقديم الخدمات لعملاء الشركة بما فى ذلك الخدمات الهندسية وخدمات البحث والتطوير، وعمليات الدعم الفنى، والمبيعات، وعمليات ما قبل البيع، والتسويق، وخدمات العملاء بنحو 10 لغات مختلفة، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات المهنية الأخرى.

حضر اللقاءات المهندس/ أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والمهندسة/ شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والأستاذة/ سماح عزيز رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.