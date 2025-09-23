قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أزمة مالية تضرب الزمالك.. وصرف مستحقات اللاعبين في مهب الريح
اقتصادية قناة السويس تضيف إنجازًا عالميًا في مجال تداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد
فيفا يصف محمد صلاح كأسطورة خالدة في البريميرليج رغم خسارته للكرة الذهبية 2025
مدير مدرسة بالقليوبية يتحرش بطالبة في غرف الصلاة.. ما القصة؟
الأهلي أمام اختبار صعب قبل القمة.. تعرف على موقف المارد الأحمر وأبرز الغيابات
ثروات غامضة في أعماق البحار.. مشروع عالمي يكشف أسرار المحيطات
بصاروخ آر بي جي.. مصرع أول جندي إسرائيلي خلال عملية عربات جدعون 2
حظر التجول بنيويورك.. أمر بحصر تحركات الإيرانيين من الفندق إلى مقر الأمم المتحدة
المشاط: حريصون على تقوية العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية وتبادل الخبرات مع سنغافورة
شرق بورسعيد تحصد المركز الثالث عالميا بمؤشر أداء الموانئ للحاويات لعام 2024
رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط يُرحب باعتراف كبرى الدول بالدولة الفلسطينية
9 خبراء من جنوب إفريقيا يطلعون على أحدث تقنيات دار الطباعة ومركز النقد بمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المالية تكشف استراتيجيتها لدعم القطاع الخاص وتحفيز الصناعات والسياحة

وزير المالية
وزير المالية
ولاء عبد الكريم

أكدت سارة عيد مستشار وزير المالية لشئون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعيــة  أن القطاع الخاص ليس مجرد شريك، بل يمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أنه يوفر أكثر من 80% من فرص العمل ويساهم بنسبة 77% في الناتج المحلي الإجمالي، مع توفير أعلى مستويات الدعم من وزارة المالية والوزارات المعنية لتعزيز دوره في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وقالت سارة خلال المؤتمر التحضيرى لمعرض سيتى سكيب اليوم الثلاثاء في عرضها الاستراتيجي، إن هناك أربعة محاور رئيسية لدعم القدرة التنافسية الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص، يأتي على رأسها تسهيل النظام الضريبي من خلال حزمة إصلاحات تشمل الجمارك والضرائب العقارية، مع تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص وفق شعار الميزانية الحالية الذي يشدد على الحوار المفتوح بشأن تسهيلات الضرائب.

وأضافت الوزارة أن الحفاظ على الاستقرار الجزئي والالتزام بالانضباط المالي يمثلان محورًا أساسيًا لجذب الاستثمارات، في ظل بيئة أعمال آمنة وأسواق مضمونة، بالإضافة إلى الاعتماد على كفاءات شبابية مبدعة مع الحفاظ على أعلى مستويات الحوكمة والمساءلة.

كما أوضحت  أن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحسين جميع المؤشرات الاقتصادية والإدارية والمالية، مع التركيز على المواطن المصري، حيث جاء شعار الميزانية "ميزانية لجميع المصريين"، مع السعي لتحقيق نمو شامل ومتوازن يستفيد منه كافة فئات المجتمع، وعلى رأسها الطبقة المتوسطة.

وأكدت سارة  أن جهود تعبئة الإيرادات وخلق المساحة المالية تمكّن الدولة من تلبية جميع الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الصحة والتعليم وتنمية الموارد البشرية. وقد أسفرت هذه الجهود خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس عن ضم أكثر من 107 دافعي ضرائب جدد، ما يعكس حرص الوزارة على جذب القطاع المعلوماتي وتوسيع قاعدة الضرائب بما يضمن تمويل القطاعات المحركة للنمو.

وأشارت  إلى نجاحها في تحسين نظام التواصل الفردي مع القطاع الصناعي، عبر وحدة متخصصة في العلاقات الصناعية تعمل مع الشركات الكبرى والمتعددة الجنسيات، إضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل نحو 80-85% من الاقتصاد، ما ساهم في زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 77 مليار جنيه.

كما سلطت الوزارة الضوء على الإمكانات الشبابية في مصر، حيث يشكل من هم دون سن 30 نحو 60% من السكان، ويحققون نجاحات كبيرة في ريادة الأعمال. وقد تصدرت مصر إفريقيا في 2024 من حيث الاستثمارات والشبكات الاقتصادية، وجذبت أكثر من 10.2% من رأس المال المغامر في القارة مقارنة بنسبة 1% قبل عشر سنوات، مما يؤكد مكانتها كبوابة استراتيجية للاستثمار في إفريقيا.

وأوضحت  أن هناك جهودًا كبيرة في تطوير البنية التحتية ودعم القطاعات المختلفة، وعلى رأسها السياحة، التي شهدت زيادة في الصادرات بنسبة 55% وفق أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تخصيص موازنات كبيرة لدعم الصناعة المحلية وتحفيز التصدير وبرامج وحوافز للشركات.

وأكدت  أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أسفرت عن تنفيذ أكثر من 30 مشروعاً ناجحاً بقيمة تتجاوز أربعة مليارات جنيه، بما يعكس حرص الحكومة على تحقيق نمو شامل ومستدام بقيادة القطاع الخاص، مع التركيز على مشروعات حيوية تشمل الموانئ، المياه، التعليم، والطاقة، لضمان تلبية احتياجات المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية المتوازنة.

العام الخاص وزير المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دونالد ترامب- الرئيس الأمريكي

من بينها مصر.. ترامب يعرض مقترحا لإنهاء حرب غزة على قادة العرب

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية

وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

محمد صلاح

رغم خسارته الكرة الذهبية.. ليفربول يحتفي بالكينج المصري محمد صلاح

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر

ترشيحاتنا

التعليم العالي

وزير التعليم العالي: ورش جراحات المناظير ركيزة لتعزيز البحث العلمي التطبيقي

قوافل بيطرية

"التناسليات الحيوانية" يطلق قافلة بيطرية مجانية لدعم صغار المربين بمحافظة قنا

جولة وزير التعليم اليوم

وزير التعليم يتفقد مدارس الشرقية ويشدد على تطبيق لائحة الانضباط وأعمال السنة

بالصور

وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين

وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين
وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين
وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين

روجينا تخطف الأنظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائيات العربية

روجينا تخطف الانظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائية العربية
روجينا تخطف الانظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائية العربية
روجينا تخطف الانظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائية العربية

كارولين عزمى تثير الجدل خلال تكريمها في مهرجان الفضائيات العربية

كارولين عزمى
كارولين عزمى
كارولين عزمى

القصة كاملة مع شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال

القصة كاملة بينه و بين شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال
القصة كاملة بينه و بين شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال
القصة كاملة بينه و بين شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال

فيديو

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد