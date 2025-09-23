قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ابو الغيط :مؤتمر حل الدولتين ليس هدفه فقط إنقاذ مشروع الدولة الفلسطينية
الدوري المصري.. الزمالك يتعثر أمام الجونة بالتعادل الإيجابي 1-1
من القاهرة إلى نيويورك.. الاعتراف الدولي بفلسطين تتويج لجهود الدبلوماسية المصرية
نيويورك تايمز: الاعترافات الدولية بفلسطين يمثل تحدياً للولايات المتحدة وإسرائيل
الرئيس الإيراني: ليس من المنطقي أن تعيش إسرائيل في أمان بينما لا أمان للآخرين
بحضور وزير التعليم العالي.. جامعة المستقبل في مصر تجدد توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة كورك الأيرلندية
مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به
لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد
الإغاثة الطبية بغزة تحذر من كارثة صحية جراء نقص الوقود داخل مستشفيات القطاع
بمشاركة 20 شيف.. مهرجان الرمان يجذب السياح بالغردقة
أبو العينين في مؤتمر دولي بالأمم المتحدة: مجموعة كليوباترا بدأت من الصحراء لتصبح كيانا عالميا يصدر لـ100 دولة
أخبار العالم

الرئيس الإندونيسي: لن نصمت أمام مأساة الفلسطينيين وندعو لأمم متحدة قوية

أ ش أ

أكد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو أن اعتراف بعض الدول بدولة فلسطين يمثل "انحيازاً للتاريخ والعدالة والضمير الإنساني". 


وأشاد سوبيانتو ، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بهذه الخطوة، معتبراً أنها تحمل بعداً أخلاقياً يعكس مسؤولية المجتمع الدولي تجاه قضية عادلة.


ولم يكتفِ الرئيس الإندونيسي بالموقف السياسي، بل أعلن عن مبادرة إنسانية مباشرة تقوم بلاده من خلالها بتخصيص جزء من إنتاجها القياسي من الأرز هذا العام لدعم الشعب الفلسطيني والدول الأكثر حاجة، مشدداً على أن "الوضع في غزة مأساوي، والفلسطينيون يستغيثون لإنقاذهم".


وربط سوبيانتو بين مأساة الفلسطينيين والتجربة التاريخية لشعبه، قائلاً إن الإندونيسيين ذاقوا مرارة الاستعمار ، وهو ما يجعلهم أكثر فهماً لمعنى الظلم والحرمان من العدالة، وبالتالي غير قادرين على الصمت أمام ما يحدث في الأراضي الفلسطينية.


وانتقد الرئيس الإندونيسي الأوضاع الدولية الراهنة، محذراً من حالة التراجع في احترام القانون الدولي والقيم الإنسانية الأساسية، ومؤكداً أن بلاده تواجه التحديات العالمية بروح عملية من خلال سياسات واضحة لمكافحة التغير المناخي بعيداً عن الشعارات.


وشدد على ضرورة التأكيد على الحاجة إلى "أمم متحدة قوية وفاعلة"، مشيراً إلى أن بلاده تعد أكبر مساهم في قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية، وستواصل العمل المشترك من أجل عالم أكثر استقراراً وسلاماً.

