الرئيس الإندونيسي: لن نصمت أمام مأساة الفلسطينيين وندعو لأمم متحدة قوية

أكد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو أن اعتراف بعض الدول بدولة فلسطين يمثل "انحيازاً للتاريخ والعدالة والضمير الإنساني".



وأشاد سوبيانتو ، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بهذه الخطوة، معتبراً أنها تحمل بعداً أخلاقياً يعكس مسؤولية المجتمع الدولي تجاه قضية عادلة.



ولم يكتفِ الرئيس الإندونيسي بالموقف السياسي، بل أعلن عن مبادرة إنسانية مباشرة تقوم بلاده من خلالها بتخصيص جزء من إنتاجها القياسي من الأرز هذا العام لدعم الشعب الفلسطيني والدول الأكثر حاجة، مشدداً على أن "الوضع في غزة مأساوي، والفلسطينيون يستغيثون لإنقاذهم".



وربط سوبيانتو بين مأساة الفلسطينيين والتجربة التاريخية لشعبه، قائلاً إن الإندونيسيين ذاقوا مرارة الاستعمار ، وهو ما يجعلهم أكثر فهماً لمعنى الظلم والحرمان من العدالة، وبالتالي غير قادرين على الصمت أمام ما يحدث في الأراضي الفلسطينية.



وانتقد الرئيس الإندونيسي الأوضاع الدولية الراهنة، محذراً من حالة التراجع في احترام القانون الدولي والقيم الإنسانية الأساسية، ومؤكداً أن بلاده تواجه التحديات العالمية بروح عملية من خلال سياسات واضحة لمكافحة التغير المناخي بعيداً عن الشعارات.



وشدد على ضرورة التأكيد على الحاجة إلى "أمم متحدة قوية وفاعلة"، مشيراً إلى أن بلاده تعد أكبر مساهم في قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية، وستواصل العمل المشترك من أجل عالم أكثر استقراراً وسلاماً.