وزير الاتصالات يعقد مباحثات مع مسئولى الشركات العالمية لزيادة استثماراتها فى مجالات التعهيد بمصر

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السيدة فرانسين كاتسوداس نائب الرئيس التنفيذى ورئيس قسم الموارد البشرية والسياسات والأهداف لشركة سيسكو سيستمز Cisco Systems وعدد من قيادات الشركة، وذلك خلال زيارته إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. حيث تناول اللقاء خطط الشركة وأبرز مشروعاتها فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.

بحث اللقاء أنشطة الشركة فى مجالات تصميم الالكترونيات، وخدمات تجربة العملاء (CX)، كما تم مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك مع أكاديمية سيسكو للشبكات فى مجال بناء القدرات الرقمية. وتمت الإشارة إلى أبرز مستجدات التعاون القائم الذى أثمر عن إطلاق أول معمل CCIE متنقل فى مصر يستضيفه مكتب سيسكو بالقاهرة بالتعاون مع المعهد القومى للاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذى يتيح للمهندسين المتخصصين فرصة الحصول على شهادة CCIE (خبير سيسكو المعتمد فى مجال الشبكات)، دون الحاجة إلى السفر إلى الخارج.

وفى سياق متصل؛ عقد الدكتور/ عمرو طلعت اجتماعا مع السيد/ يواكيم رايتر الرئيس التنفيذى للشؤون الخارجية والمؤسسية بشركة فودافون. حيث ناقش اللقاء المشروعات التى تنفذها الشركة فى مصر لتطوير البنية التحتية للشبكة.

كما شهد اللقاء مناقشة فرص التعاون فى مجال بناء القدرات الرقمية، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون مع الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة فى مجال تطوير التكنولوجيات المساعدة بما يسهم فى تعزيز جهود التمكين التكنولوجى للأشخاص ذوى القدرات الخاصة.

كما عقد الدكتور/ عمرو طلعت اجتماعا مع السيد/ داستن فليمنج نائب أول رئيس لشركة "ايكور" iQor المتخصصة فى تقديم خدمات تعهيد العمليات التجارية وتجربة العملاء. تم خلاله بحث إنشاء مركز للشركة فى مصر لتقديم خدمات التعهيد. وذلك بحضور السيد/ مارتن ليهتيو نائب الرئيس التنفيذى والرئيس التنفيذى للعمليات للشركة.

تناول الاجتماع جهود الدولة لترسيخ مكانة مصر كمركز عالمى لخدمات التعهيد ووجهة مفضلة للشركات العالمية العاملة فى هذه الصناعة، كذلك تم الإشارة إلى التسهيلات والحوافز المقدمة للشركات فى ضوء استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد.

كما استعرض مسئولو الشركة أنشطتها فى مجال تقديم خدمات التعهيد من خلال مراكزها المنتشرة حول العالم.

حضر اللقاءات المهندس/ أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والمهندسة/ شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والأستاذة/ سماح عزيز رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الجدير بالذكر أن الدكتور/ عمرو طلعت يقوم حاليًا بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يلتقى خلالها مسؤولى عدد من كبرى الشركات الأمريكية، وذلك لبحث توسيع آفاق التعاون المشترك فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.