ستيلانتيس توقف الإنتاج مؤقتا في فرنسا وإيطاليا بسبب تراجع الطلب

قررت مجموعة ستيلانتيس تعليق الإنتاج بشكل مؤقت في اثنين من مصانعها الرئيسة بفرنسا وإيطاليا، في ظل تباطؤ الطلب على بعض الطرازات.

وأعلنت الشركة أن التوقف سيبدأ مع نهاية سبتمبر الجاري وقد يستمر حتى ثلاثة أسابيع، ففي مصنع بوميجليانو بالقرب من نابولي، سيتوقف خط إنتاج سيارة فيات باندا بين 29 سبتمبر و6 أكتوبر، بينما يتوقف إنتاج ألفا روميو تونالي حتى 10 أكتوبر، وهو ما سيؤدي إلى منح نحو 3800 عامل إجازة إجبارية.

أما في مصنع بواسي بفرنسا، فسيتم تعليق الإنتاج من 13 وحتى 31 أكتوبر، الأمر الذي سيؤثر على ما يقرب من 2000 عامل، وينتج هذا المصنع طرازات مثل دي.إس3 وأوبل موكا الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتأتي هذه الخطوة في وقت شهدت فيه مبيعات السيارات الأوروبية استقرارا عند نحو 7.9 مليون سيارة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما تراجعت مبيعات ستيلانتيس نفسها بنسبة 8% لتسجل حوالي 1.19 مليون وحدة.

كما أشارت الشركة إلى أن الطلب على طراز ألفا روميو تونالي تأثر سلبا بالرسوم الجمركية المفروضة في السوق الأمريكية، وهي من الأسواق الحيوية للعلامة التجارية الفاخرة.

وتعد ستيلانتيس، التي يقع مقرها الرئيسي في هولندا، من أكبر مجموعات صناعة السيارات في العالم، وتضم علامات بارزة مثل بيجو، ستروين، أوبل، ألفا روميو، فيات، وكرايسلر.