"بحوث الصحراء" يفتتح المرحلة الثانية من نادي ريادة الأعمال بالتعاون مع جامعة العريش

انطلقت فعاليات افتتاح المرحلة الثانية من نادي ريادة الأعمال، وذلك بتنظيم أول ورشة عمل بالتعاون مع جامعة العريش.

وذلك تحت عنوان: “من المعمل إلى المصنع”، تحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبناءً على تكليفات الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء.

وتأتي هذه الفعالية في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين مركز بحوث الصحراء وجامعة العريش، بهدف دعم الابتكار وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات صناعية فعالة تخدم المجتمع وتسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.



وحضر فعاليات الورشة: الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، والدكتورة وفاء عبد الرشيد مدير نوادي ريادة الأعمال بأكاديمية البحث العلمي، فضلا عن نخبة من أعضاء هيئة البحوث من الجانبين، إلى جانب مجموعة متميزة من طلاب جامعة العريش في مختلف التخصصات.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، على دعم المركز الكامل لأنشطة نادي ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أهمية تحويل مخرجات البحوث إلى منتجات واقعية تواكب رؤية الدولة في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتطبيقات العلمية.

بينما أكدت الدكتورة داليا أبو زيد مدير نادي ريادة الأعمال بمركز بحوث الصحراء أن الورشة ركزت على أهمية ربط البحث العلمي بالصناعة، من خلال تطوير أفكار ومخرجات قابلة للتطبيق في صورة منتجات ومشروعات ريادية تدعم التنمية المستدامة.



وأكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، أهمية هذا التعاون المثمر، كما اشاد بالقيمة العلمية للورشة، والتي تسهم في ربط المعرفة الأكاديمية بمتطلبات سوق العمل واحتياجات المجتمع.

واختُتمت فعاليات الورشة بجلسة حوارية تفاعلية جمعت الحضور مع الأساتذة والخبراء، تبادلوا خلالها الرؤى والأفكار التي من شأنها دعم جهود الربط بين البحث العلمي وريادة الأعمال في مصر.