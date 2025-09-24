قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير النفط الإيراني يتحدى أوروبا: مبيعاتنا ستستمر للصين حتى إذا عادت العقوبات
مصادر طبية: 60 شهيدًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
وزير الصحة يتابع مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية ويشدد على تعزيز الرقابة وسرعة التوزيع
أول تعليق من رئيس الفيفا على تتويج بيراميدز بكأس القارات الثلاث
إيطاليا تدين هجوم إسرائيل على أسطول المساعدات المتجهة إلى غزة
الأعلى للتعليم التكنولوجي يعلن نتائج التقديم المباشر لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية وWE
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-9-2025 بمحافظات الجمهورية
بيلبس حريمي واسمه كنزي.. سقوط شاب يمارس الفجور داخل ناد صحي بالمهندسين
رئيس سنغافورة يزور المتحف القومي للحضارة المصرية
طبلة ومزمار ورقص في الفصول .. فيديو يثير الجدل داخل مدرسة بالاسكندرية
الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لإعادة فتح معبر الكرامة
أركن على جنب ..ماكرون في موقف محرج في شوارع نيويورك
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

"بحوث الصحراء" يفتتح المرحلة الثانية من نادي ريادة الأعمال بالتعاون مع جامعة العريش

بحوث الصحراء
بحوث الصحراء
شيماء مجدي

انطلقت فعاليات افتتاح المرحلة الثانية من نادي ريادة الأعمال، وذلك بتنظيم أول ورشة عمل بالتعاون مع جامعة العريش.

وذلك تحت عنوان: “من المعمل إلى المصنع”، تحت رعاية  علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبناءً على تكليفات الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء.

وتأتي هذه الفعالية في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين مركز بحوث الصحراء وجامعة العريش، بهدف دعم الابتكار وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات صناعية فعالة تخدم المجتمع وتسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.


وحضر فعاليات الورشة: الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، والدكتورة وفاء عبد الرشيد مدير نوادي ريادة الأعمال بأكاديمية البحث العلمي، فضلا عن نخبة من أعضاء هيئة البحوث من الجانبين، إلى جانب مجموعة متميزة من طلاب جامعة العريش في مختلف التخصصات.
ومن جانبه، أكد الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، على دعم المركز الكامل لأنشطة نادي ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أهمية تحويل مخرجات البحوث إلى منتجات واقعية تواكب رؤية الدولة في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتطبيقات العلمية.
بينما أكدت الدكتورة داليا أبو زيد مدير نادي ريادة الأعمال بمركز بحوث الصحراء أن الورشة ركزت على أهمية ربط البحث العلمي بالصناعة، من خلال تطوير أفكار ومخرجات قابلة للتطبيق في صورة منتجات ومشروعات ريادية تدعم التنمية المستدامة.


وأكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، أهمية هذا التعاون المثمر، كما اشاد بالقيمة العلمية للورشة، والتي تسهم في ربط المعرفة الأكاديمية بمتطلبات سوق العمل واحتياجات المجتمع.

واختُتمت فعاليات الورشة بجلسة حوارية تفاعلية جمعت الحضور مع الأساتذة والخبراء، تبادلوا خلالها الرؤى والأفكار التي من شأنها دعم جهود الربط بين البحث العلمي وريادة الأعمال في مصر.

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

دواجن وبيض

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 24-9-2025

هيثم فاروق

نازل يهرج .. هيثم فاروق يوجّه اللوم للاعب الزمالك بعد التعادل مع الجونة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

صورة تعبيرية

آخر تحديث .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

الزمالك

ميدو: بيان الزمالك «مستفز» .. وسبب رئيسي في التعادل مع الجونة

محاولة اغتيال ترامب

المتهم في محاولة اغتيال ترامب يحاول التخلص من حياته | تفاصيل

ارشيفية

بيلبس حريمي واسمه كنزي.. سقوط شاب يمارس الفـ.جور داخل نادي صحي

المتهم

يحمل سلاحا أبيض ودرعا حديدية.. القبض على عاطل بالأسكندرية

ارشيفية

النيابة العامة تحذر من تداول المقاطع الجنائية المصورة خارج القنوات الرسمية

بيطري الشرقية: ضبط 1500 كيلو لحوم ودواجن مجهولة المصدر ببلبيس

جانب من المضبوطات
أودي الصينية تسجل 10,000 طلب مسبق في 30 دقيقة فقط

آودي
بتكلفة 41 مليون جنيه.. افتتاح مدرستين في مركز أبو حماد بالشرقية

محافظ الشرقية
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
تحدي على التيك توك

انتبهوا.. شخص يفقد حياته بسبب تحدي تمرين الرقبة

موكب ترامب يحرج ماكرون

أركن على جنب ..ماكرون في موقف محرج في شوارع نيويورك

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

