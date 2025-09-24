وزير الاتصالات يشارك فى المنتدى العالمى لأشباه الموصلات GSA فى الولايات المتحدة

شارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى فعاليات المنتدى العالمى لأشباه الموصلات GSA، والمنعقد فى ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، والذى يعد أحد أبرز فعاليات التحالف على مستوى العالم، حيث يضم نخبة من قادة الصناعة وكبار المسؤولين التنفيذيين والخبراء لمناقشة سبل تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للتعاون فى مجال أشباه الموصلات عالميًا.

تأتى مشاركة الدكتور عمرو طلعت فى هذا المنتدى فى ضوء حرص مصر على تعزيز تواجدها فى المحافل الدولية المعنية بصناعة أشباه الموصلات، لاسيما بعد استضافتها النسختين الأولى والثانية من قمة التحالف العالمى لأشباه الموصلات (GSA) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

هذا وقد حضر الدكتور عمرو طلعت الجلسة الافتتاحية للمنتدى. والتى أدارتها جودى شيلتون الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى للتحالف العالمى لأشباه الموصلات GSA، بمشاركة عدد من الخبراء، وعدد من قيادات الشركات العاملة فى صناعة أشباه الموصلات. حيث تناولت الجلسة النمو الذى تشهده صناعة أشباه الموصلات عالميا، والرؤى المستقبلية حول هذه الصناعة.

يجدر الإشارة إلى أن التحالف العالمى لأشباه الموصلات هو تحالف صناعى رائد يجمع أكثر من 300 مؤسسة صناعية من جميع أنحاء العالم، ويساهم أعضاء التحالف بأكثر من 80% من سوق أشباه الموصلات.

ولتعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة تصميم وتصنيع الإلكترونيات، عقد الدكتور عمرو طلعت سلسلة من اللقاءات مع مسئولى عدد من الشركات المتخصصة فى مجالات تصميم الإلكترونيات الدقيقة وأشباه الموصلات لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة التى تحظى بها مصر فى هذه المجالات، ودعوة الشركات للاستثمار فى مصر.

وتناولت اللقاءات الجهود المبذولة لتهيئة البيئة الداعمة لجذب الاستثمارات الأجنبية فى صناعة الإلكترونيات والتخصصات الدقيقة والتقنيات العميقة، إلى جانب استعراض المزايا التنافسية التى تتمتع بها مصر وفى مقدمتها توافر قاعدة عريضة من المهندسين المتخصصين وكوادر بشرية مؤهلة على أعلى مستوى، والموقع الجغرافى المتميز، فضلًا عن امتلاك بنية تحتية رقمية متطورة.

كما تم تسليط الضوء على أبرز المبادرات الوطنية التى توفر التسهيلات والحوافز للمستثمرين، مثل مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات، واستراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد، والمبادرات الداعمة لبناء القدرات الرقمية للشباب وتعزيز البحث والتطوير والابتكار فى تصميم وصناعة الالكترونيات.

وفى هذا السياق؛ عقد الدكتور/ عمرو طلعت اجتماعا مع الدكتور/ والدن والى الرئيس التنفيذى لشركة سيلفاكو Silvaco. تم خلاله مناقشة توسع شركة "سيلفاكو" Silvaco فى مصر من خلال شركة ميكسل Mixel التى تملكها وذلك فى مجالات تصميم أشباه الموصلات وأتمتة عمليات التصميم الإلكترونى EDA، وأدوات التطوير TCAD .

كذلك اجتمع الدكتور/ عمرو طلعت مع السيد/ بيل بيرنين الرئيس والرئيس التنفيذى لشركة "كريدو سيمى" Credo Semi. حيث تم مناقشة أنشطة الشركة فى تصميم الدوائر المتكاملة.

كما بحث الدكتور/ عمرو طلعت مع السيد/ جوبى سيرينينى الرئيس والرئيس التنفيذى لشركة Axiado أبرز مشروعات الشركة فى تطوير ونشر حلول أمن المنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعى وتصميم الدوائر الالكترونية المصاحبة لها، وسبل مساعدة الشركة للتوسع فى عملها فى مصر.

وعلى صعيد متصل؛ التقى الدكتور/ عمرو طلعت مع السيد / موهيت جوبتا نائب أول الرئيس والمدير العام لشركة Alphawave . ناقش اللقاء أبرز مشروعات الشركة لتوفير حلول الاتصال عالية السرعة لعملاء القطاعات سريعة النمو مثل مراكز البيانات، والذكاء الاصطناعي.

وبحث الدكتور/ عمرو طلعت مع الدكتور/ رافى سوبرامانى نائب أول رئيس شركة "سينوبسيس"Synopsys الأمريكية، والمهندس/ محمد محسن الرئيس التنفيذى لشركة "إس آى فيچين" -Si-Vision. تم خلاله مناقشة توسعات شركة "سينوبسيس" فى مصر بالاعتماد على الكفاءات المصرية وبالتعاون مع الشريك المحلى Si-Vision.

كما عقد الدكتور/ عمرو طلعت اجتماعا مع الدكتور/ فورد تامر الرئيس التنفيذى لشركة Lattice Semiconductor، تم خلاله تسليط الضوء على منتجات الشركة التى تتيح أدوات برمجيات سهلة الاستخدام للمصممين المبتكرين.

حضر اللقاءات المهندس/ أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والمهندسة/ شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والأستاذة/ سماح عزيز رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس/ ياسر عبدالبارى رئيس برنامج صناعة الإلكترونيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.