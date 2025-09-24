قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلهام عبد البديع تكشف حقيقة اعتزالها الفن | خاص
نتنياهو: لن تقوم دولة فلسطينية.. واستسلام بعض القادة للإرهـ اب لا يلزم إسرائيل
النائب محمد أبو العينين يعرض تجربة مصر في التحول الاقتصادي
سيراميكا يهزم مودرن سبورت بثنائية نظيفة في الدوري المصري
القومي للسينما يطلق مسابقة أفضل فيلم قصير بتقنية الذكاء الاصطناعي عن حرب أكتوبر
أسامة كبير: الهجوم الحوثي على إيلات كشف فشلا عسكريا واستخباراتيا إسرائيليا
بعد الهجوم على إيلات.. نتنياهو يتوعد الحوثيين بضربة موجعة
بيشوح بإيده.. تفاصيل ما حدث بين الرئيس الفرنسي وترامب بسبب غزة.. فيديو
صلاة الجماعة في طوابق متعددة لا تجوز إلا بشروط.. عطية لاشين يكشفها
عصام كامل: جاهزية مصرية للتعامل مع سيناريوهات دفع الفلسطينيين نحونا
عماد الدين حسين: الالتزام القومي المصري تجاه فلسطين ثابت لا يتغير
البنك الأهلي ووادي دجلة حبايب في الدوري المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الاتصالات يشارك فى المنتدى العالمى لأشباه الموصلات GSA فى الولايات المتحدة

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
أحمد عبد القوى

شارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى فعاليات المنتدى العالمى لأشباه الموصلات GSA، والمنعقد فى ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، والذى يعد أحد أبرز فعاليات التحالف على مستوى العالم، حيث يضم نخبة من قادة الصناعة وكبار المسؤولين التنفيذيين والخبراء لمناقشة سبل تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للتعاون فى مجال أشباه الموصلات عالميًا.

تأتى مشاركة الدكتور عمرو طلعت فى هذا المنتدى فى ضوء حرص مصر على تعزيز تواجدها فى المحافل الدولية المعنية بصناعة أشباه الموصلات، لاسيما بعد استضافتها النسختين الأولى والثانية من قمة التحالف العالمى لأشباه الموصلات (GSA) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

هذا وقد حضر الدكتور عمرو طلعت الجلسة الافتتاحية للمنتدى. والتى أدارتها جودى شيلتون الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى للتحالف العالمى لأشباه الموصلات GSA، بمشاركة عدد من الخبراء، وعدد من قيادات الشركات العاملة فى صناعة أشباه الموصلات. حيث تناولت الجلسة النمو الذى تشهده صناعة أشباه الموصلات عالميا، والرؤى المستقبلية حول هذه الصناعة.

يجدر الإشارة إلى أن التحالف العالمى لأشباه الموصلات هو تحالف صناعى رائد يجمع أكثر من 300 مؤسسة صناعية من جميع أنحاء العالم، ويساهم أعضاء التحالف بأكثر من 80% من سوق أشباه الموصلات.

ولتعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة تصميم وتصنيع الإلكترونيات، عقد الدكتور عمرو طلعت سلسلة من اللقاءات مع مسئولى عدد من الشركات المتخصصة فى مجالات تصميم الإلكترونيات الدقيقة وأشباه الموصلات لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة التى تحظى بها مصر فى هذه المجالات، ودعوة الشركات للاستثمار فى مصر.

وتناولت اللقاءات الجهود المبذولة لتهيئة البيئة الداعمة لجذب الاستثمارات الأجنبية فى صناعة الإلكترونيات والتخصصات الدقيقة والتقنيات العميقة، إلى جانب استعراض المزايا التنافسية التى تتمتع بها مصر وفى مقدمتها توافر قاعدة عريضة من المهندسين المتخصصين وكوادر بشرية مؤهلة على أعلى مستوى، والموقع الجغرافى المتميز، فضلًا عن امتلاك بنية تحتية رقمية متطورة.

كما تم تسليط الضوء على أبرز المبادرات الوطنية التى توفر التسهيلات والحوافز للمستثمرين، مثل مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات، واستراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد، والمبادرات الداعمة لبناء القدرات الرقمية للشباب وتعزيز البحث والتطوير والابتكار فى تصميم وصناعة الالكترونيات.

وفى هذا السياق؛ عقد الدكتور/ عمرو طلعت اجتماعا مع الدكتور/ والدن والى الرئيس التنفيذى لشركة سيلفاكو Silvaco. تم خلاله مناقشة توسع شركة "سيلفاكو" Silvaco فى مصر من خلال شركة ميكسل Mixel التى تملكها وذلك فى مجالات تصميم أشباه الموصلات وأتمتة عمليات التصميم الإلكترونى EDA، وأدوات التطوير TCAD .

كذلك اجتمع الدكتور/ عمرو طلعت مع السيد/ بيل بيرنين الرئيس والرئيس التنفيذى لشركة "كريدو سيمى" Credo Semi. حيث تم مناقشة أنشطة الشركة فى تصميم الدوائر المتكاملة.

كما بحث الدكتور/ عمرو طلعت مع السيد/ جوبى سيرينينى الرئيس والرئيس التنفيذى لشركة Axiado أبرز مشروعات الشركة فى تطوير ونشر حلول أمن المنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعى وتصميم الدوائر الالكترونية المصاحبة لها، وسبل مساعدة الشركة للتوسع فى عملها فى مصر.

وعلى صعيد متصل؛ التقى الدكتور/ عمرو طلعت مع السيد / موهيت جوبتا نائب أول الرئيس والمدير العام لشركة Alphawave . ناقش اللقاء أبرز مشروعات الشركة لتوفير حلول الاتصال عالية السرعة لعملاء القطاعات سريعة النمو مثل مراكز البيانات، والذكاء الاصطناعي.

وبحث الدكتور/ عمرو طلعت مع الدكتور/ رافى سوبرامانى نائب أول رئيس شركة "سينوبسيس"Synopsys الأمريكية، والمهندس/ محمد محسن الرئيس التنفيذى لشركة "إس آى فيچين" -Si-Vision. تم خلاله مناقشة توسعات شركة "سينوبسيس" فى مصر بالاعتماد على الكفاءات المصرية وبالتعاون مع الشريك المحلى Si-Vision.

كما عقد الدكتور/ عمرو طلعت اجتماعا مع الدكتور/ فورد تامر الرئيس التنفيذى لشركة Lattice Semiconductor، تم خلاله تسليط الضوء على منتجات الشركة التى تتيح أدوات برمجيات سهلة الاستخدام للمصممين المبتكرين.

حضر اللقاءات المهندس/ أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والمهندسة/ شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والأستاذة/ سماح عزيز رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس/ ياسر عبدالبارى رئيس برنامج صناعة الإلكترونيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وزير اتصال اتصالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه

ياسر إبراهيم

والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي

اسعار الذهب اليوم في مصر

ارتفاع جنوني.. أسعار الذهب اليوم في مصر

المتهمون

القبض على 3 فتيات أجنبيات تمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. قرار عاجل بفصل الطالب المعتدي على معلم القليوبية لمدة عام كامل

مزرعة المخدرات والمضبوطات

27 طن هيدرو بمليار و600 مليون جنية.. الداخلية تداهم مزرعة مخدرات بالإسماعيلية

الذهب

أرقام قياسية تضرب الأسواق.. الذهب في سباق مع الارتفاعات

ترشيحاتنا

نجاح سعودي جديد.. المملكة توقع مع الصين 42 اتفاقية بـ1.74 مليار دولار

نجاح سعودي جديد.. المملكة توقع مع الصين 42 اتفاقية بـ1.74 مليار دولار

أرشيفية

لعنة الأعياد اليهوديةتستمر.. هجوم الحوثيين على إسرائيل يفتح جراح 6 و7 أكتوبر

وزير الخارجية يلتقي نظيره الباكستاني

وزير الخارجية ونظيره الباكستاني يؤكدان على تعزيز التعاون في جميع المجالات

بالصور

أسباب غير متوقعة لتضخم الكبد.. تعرف عليها

تضخم الكبد
تضخم الكبد
تضخم الكبد

إم جي تكشف عن شاحنة البيك أب الجديدة MGU9 لمنافسة هايلكس ورينجر

MGU9
MGU9
MGU9

بلجيكا تشغل أول شاحنة كهربائية ذاتية القيادة بالكامل.. إنجاز أوروبي جديد

شاحنة كهربائية ذاتية القيادة
شاحنة كهربائية ذاتية القيادة
شاحنة كهربائية ذاتية القيادة

الحلقة الأخيرة من "نور مكسور": صدمة الاغتصاب وانكشاف الحقائق

نور إيهاب
نور إيهاب
نور إيهاب

فيديو

عودة الأسورة الفرعونية المفقودة

ذكرى من ذهب.. مُصممة شابة تعيد إحياء الأسورة الفرعونية المفقودة |فيديوجراف

المتهم

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

رحمة أحمد

حالتها صعبة.. رحمة أحمد تتعرض لأزمة صحية مفاجئة‎

تحدي على التيك توك

انتبهوا.. شخص يفقد حياته بسبب تحدي تمرين الرقبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد