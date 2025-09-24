وزير الخارجية: اليأس لا يُلغي حق الفلسطينيين في دولتهم .. ودعم غزة ثابت وراسخ

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، على الدعم الكامل للأشقاء في فلسطين.

وأوضح «عبد العاطي» خلال كلمة وزير الخارجية أمام إجتماع تحالف تنفيذ حل الدولتين، أن مصر تؤكد التزامها الثابت لدعم السلطة الفلسطينية، مشددا على أنه لا أمن ولا إستقرار في المنطقة دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

الاعتراف بالدولة الفلسطينية لحظة تاريخية

وأضاف وزير الخارجية والهجرة، أنه برغم حالة اليأس والإحباط التي تخيم على منطقتنا يبقى يوم الاعتراف بالدولة الفلسطينية لحظة تاريخية، في مسار الإنسانية.

وتابع أنه سيكون هناك تواصل وتعاون بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل الي وقف فوي لوقف اطلاق النار وإغاثة الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات دون قيود.

وأشار إلى مؤتمر القاهرة لإعادة الإعمار والبدء الفوري في تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمارالقطاع بما يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.

