وزير الخارجية ونظيره الباكستاني يؤكدان على تعزيز التعاون في جميع المجالات

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الاربعاء، محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة ٨٠ للجمعية العامة للأمم المُتحدة.

عبر الوزيران خلال اللقاء عن الارتياح للتطور الملموس الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكدا حرصهما على مواصلة تكثيف جهود تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات الشعبين على ضوء ما يربطهما من صلات تاريخية ومصالح مشتركة.

بحث الوزيران التطورات في المنطقة، واتفقا على ضرورة تعميق وتكثيف التنسيق والتعاون سواء على المستوى الثنائي بين البلدين او على المستوى الإقليمي ومجابهة التحديات والمخاطر القائمة وبما يسهم في احتواء الأزمات وخفض التصعيد وحفظ الاستقرار.

كما تم التطرق خلال اللقاء إلى مستجدات الأزمة في غزة، حيث شدد وزير الخارجية على ضرورة التواصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار، والسماح بنفاذ المساعدات دون عوائق، مع رفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين، مؤكداً على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.