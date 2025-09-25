مصر على طريق الصدارة.. طفرة الغاز والتحول لمركز إقليمي للطاقة

أشاد المحلل الاقتصادي، علي الإدريسي، بالخطوات الأخيرة التي اتخذتها الدولة في ملف الغاز الطبيعي، معتبرًا أن ما يحدث يعكس مرحلة نضج واستدامة في القطاع وليس مجرد زيادة وقتية في الإنتاج.

وأضاف الإدريسي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن رفع الإنتاج إلى أكثر من 4.21 مليار قدم مكعب يوميًا، إلى جانب تحقيق 29 اكتشافًا جديدًا خلال عام واحد، يعكس نجاح السياسات الحكومية في جذب الاستثمارات وتعزيز ثقة الشركاء الأجانب.

وأشار الإدريسي إلى أن الحوافز التي قدمتها الحكومة، مثل السماح للشركات بتصدير حصص من إنتاجها ورفع سعر شراء الغاز بنسبة تتجاوز 60% مقارنة بالاتفاقيات السابقة، كان لها دور محوري في إعادة الحيوية للسوق، وهو ما يفسر تدفق استثمارات أجنبية تتخطى 1.6 مليار دولار في مشروعات جديدة.

وأضاف أن مصر، رغم التحديات المتمثلة في الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، تسير في مسار واضح نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول 2027، بالتوازي مع تعزيز قدرتها التصديرية.

واعتبر أن تصدير شحنة نادرة من الغاز المسال بحجم 3.75 مليار قدم مكعب إلى أوروبا يبرهن على قدرة مصر على البقاء لاعبًا مؤثرًا في الأسواق العالمية.

وختم الإدريسي بأن استمرار هذا الزخم سيؤهل مصر لاستعادة مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، بما يضمن لها تنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.