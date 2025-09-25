جراحة فى الأنف.. ساندي تكشف عن حالتها الصحية

تصدرت المطربة ساندي مؤشرات البحث بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشرت ساندي فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام من خلال خاصية الإستوري، وقالت من خلالها: “كبرتوا الموضوع يا جماعة انا كويسة الحمدلله عملت بس عملية فى مناخيري عشان مكنتش بعرف اتنفس كويس وانا دلوقتي أفضل الحمدلله وشكرا على سؤالكم كلكم”.

احدث اعمال ساندي

حيث طرحت ساندي أخر أعمالها بعنوان «قلبي اتهكر» مؤخرا، من كلمات مصطفى حسن، وألحان حمزة، وتوزيع محمود صبري، وتضمنت كلماتها: «قلبي اتهكر، تحضر سيرته لساني يشكّر، من غير حتى ما عقلي يفكر، بيحلي اليوم بيخليه مسكر، مهما بقول يستاهل اكتر، غيابه يوتر، ادمنته ومش هعرف ابطل، دا ملاك و فإنسان متنكر، بيصفى الجو لو كان متعكر، مهما بقول يستاهل أكتر.

وكانت طرحت مؤخرا اغنية بلكونة بالتعاون مع الملحن عزيز الشافعي.