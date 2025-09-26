قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

مواجهات درامية وصراعات عاطفية في الإعلان التشويقي لمسلسل ورد وشوكولاتة

محمد فراج وزينة
محمد فراج وزينة
تقى الجيزاوي

كشف المسلسل المستوحى من أحداث حقيقية هزّت العالم العربي، "ورد و شوكولاتة"، في إعلانه التشويقي عن حكاية تبدأ بلحظات حالمة، ورود وشوكولاتة، لكنها سرعان ما تتحول الهمسات إلى تهديدات تنقلب إلى علاقة سامة تقود إلى منعطف لا يخطر على بال ومصير غامض يقلب كل التوقعات.

العمل هو أحدث إنتاجات "يانغو الأصلية" بالتعاون مع "العدل جروب"، ويشهد عودة محمد فراج وزينة معًا بعد سنوات. المسلسل من تأليف الكاتب محمد رجاء، وإخراج محمد العدل، في تعاون يَعِد بتقديم عمل متكامل يجمع بين قوة النص ورؤية إخراجية متميزة.

ويكشف الإعلان التشويقي عن العلاقة المتوترة والمعقدة بين شخصيتي "صلاح" و"مروه"، من خلال صراعات عاطفية وأحداث مفاجئة، لتعد الجمهور بتجربة درامية استثنائية وتزيد من الحماس لاكتشاف أسرار هذه العلاقة وما وراء التوتر الكبير الذي يسيطر عليها.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب النجمين زينة ومحمد فراج، نخبة من ألمع النجوم من بينهم: مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، مها نصار، محمد سليمان، عمرو مهدي وبسام رجب. بالإضافة إلى مجموعة من الوجوه الصاعدة مثل يوسف حشيش وآية سليم.


ومن المقرر عرض المسلسل حصريًا عبر "يانغو بلاي" قريبا ويُتوقع أن يحظى العمل بمتابعة واسعة، خصوصًا مع الأجواء المشوقة التي قدمها الإعلان التشويقي، والتي تضع الجمهور في حالة ترقب دائم وتشويق لمعرفة تفاصيل الحكاية وكيف ستتطور أحداثها.

