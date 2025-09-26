قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس: مقاطعة خطاب نتنياهو أحد تجليات عزلة إسرائيل ونتائج حرب الإبادة
الرئيس السيسي: الأوضاع الاقتصادية لمصر في تحسن.. ووعي المصريين يمدنا بالإرادة والقوة
البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع
الهلال الأحمر يوجّه فرق الطوارئ لمساندة رجال الحماية المدنية في حادث مصنع المحلة
صفارات الإنذار تشل إيلات.. ذعر في إسرائيل من مسيّرات قادمة من اليمن
صفقة تيك توك| ترامب يحسم الجدل بـ 14 مليار دولار وينقل المنصة إلى الإدارة الأمريكية.. خبير يعلق
أحمد حسن يكشف عن موعد الحكم في قضية رمضان صبحي
رابطة الأندية تعاقب ياسر إبراهيم قبل مواجهة الأهلي والزمالك
الحياة ما بتديش للواحد كل حاجة.. منشور غامض من شريف إكرامي على فيسبوك
نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 26-9-2025
شيماء سيف تحذف زوجها من إنستجرام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

سلة الاتحاد السكندري تتعاقد مع بيير جاكسون

بيير جاكسون
بيير جاكسون
حسام الحارتي

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة  محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي، بالتنسيق مع  حازم الرجال أمين الصندوق و محمد خميس عضو مجلس إدارة النادي، عن التعاقد مع اللاعب الأمريكي الجنسية "بيير جاكسون" للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة السلة من أجل الموسم الجديد.

وسبق لجاكسون، تمثيل أندية جالاتا سراي التركي، والحكمة اللبناني، و أهلي طرابلس الليبي، و أهلي بني غازي، كما لعب بالدوري البورتوريكو، و لعب الموسم الماضي بفريق هونان شانغشا في الدوري الصيني.

و يُجيد "جاكسون" اللعب في مركز صانع الألعاب و الجناح "1 - 2"، و وقع اختيار الإسباني أوسكار المدير الفني للفريق عليه عقب إعجابه بالقدرات الفنية و المهارية لـ "جاكسون"، و بناءً عليه تم التعاقد مع اللاعب.

و من المقرر أن يصل "جاكسون" أوائل أكتوبر القادم إلى مدينة الإسكندرية لخوض الكشف الطبي و الانضمام لصفوف الفريق استعداداً لخوض منافسات بطولة الدوري المرتبط للموسم الجديد.

