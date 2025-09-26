سلة الاتحاد السكندري تتعاقد مع بيير جاكسون

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي، بالتنسيق مع حازم الرجال أمين الصندوق و محمد خميس عضو مجلس إدارة النادي، عن التعاقد مع اللاعب الأمريكي الجنسية "بيير جاكسون" للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة السلة من أجل الموسم الجديد.

وسبق لجاكسون، تمثيل أندية جالاتا سراي التركي، والحكمة اللبناني، و أهلي طرابلس الليبي، و أهلي بني غازي، كما لعب بالدوري البورتوريكو، و لعب الموسم الماضي بفريق هونان شانغشا في الدوري الصيني.

و يُجيد "جاكسون" اللعب في مركز صانع الألعاب و الجناح "1 - 2"، و وقع اختيار الإسباني أوسكار المدير الفني للفريق عليه عقب إعجابه بالقدرات الفنية و المهارية لـ "جاكسون"، و بناءً عليه تم التعاقد مع اللاعب.

و من المقرر أن يصل "جاكسون" أوائل أكتوبر القادم إلى مدينة الإسكندرية لخوض الكشف الطبي و الانضمام لصفوف الفريق استعداداً لخوض منافسات بطولة الدوري المرتبط للموسم الجديد.