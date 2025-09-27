خبير يكشف تأثير الذكاء الاصطناعي على الجيل القادم وطرق التحصيل الدراسي

قال أسامة عبد الرؤوف عميد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية، إن الجيل الجديد أصبح ملم للغاية بأدوات الذكاء الاصطناعي، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي أحد وسائل البحث عن معلومات لدي الجيل الجديد.

وأضاف عبد الرؤوف ، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن العالم اعترف بشكل كامل بالذكاء الاصطناعي وأنه أحد أدوات المعرفة والتعليم، متابعا: التعليم سيتغير بشكل جذري بحلول عام 2030 بسبب التطورات التكنولوجية.

واسترسل: التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي سيكون تكيفي، ويجب أن يكون هناك تطوير واضح في الجزء البشري ليتواكب مع التطور التكنولوجي.

كما كان متوقعا، شكل عام 2025 نقطة تحول مفصلية في حضور الذكاء الاصطناعي داخل حياتنا اليومية، فهو لم يعد مجرد أداة تقنية، بل أصبح جزءا لا يتجزأ من العمل والتعليم والترفيه وحتى تفاصيل الحياة الشخصية، مع تأثيرات لا يمكن تجاهلها.

ولكن مع بداية عام 2026، يتوقع أن تظهر التأثيرات طويلة الأمد لهذا التحول الكبير، ما بين فرص واعدة وتحديات معقدة على المستويات الاجتماعية، الاقتصادية، وحتى السياسية، فيما يلي نستعرض أبرز الاتجاهات التي يتوقع أن تتصدر مشهد الذكاء الاصطناعي خلال النصف الثاني من العقد