أفادت السلطات الروسية بوقوع هجوم بطائرة بدون طيار على منطقة تشوفاشيا استهدف محطة ضخ نفط.

وكتب رئيس منطقة تشوفاشيا، أوليج نيكولاييف عبر منصة تيليجرام: "في وقت سابق من صباح اليوم، سُجِّلت محاولة لاستخدام طائرات بدون طيار من أوكرانيا على تشوفاشيا".

وأضاف نيكولاييف أن الضربة استهدفت محطة ضخ نفط بالقرب من قرية كونار في منطقة تسيفيلسكي. وأدى الهجوم إلى إغلاق المنشأة.

وتابع: "لا يوجد أي تهديد للسكان، ولم يُصَب أحد بأذى. لم تُلحق سوى أضرار طفيفة. وقد تم تعليق عمل المنشأة".

يذكر أنه في ليلة 18 أغسطس، شنّت طائرات مسيرة أوكرانية أول هجوم على محطة ضخ النفط نيكولسكوي في منطقة تامبوف، مما تسبب في اندلاع حريق.

وعقب الهجمات الأوكرانية، توقف نقل النفط عبر خط أنابيب دروجبا الرئيسي تمامًا.

كما قصفت قوات الدفاع الأوكرانية جزءًا من خط أنابيب ستالنوي كون ومصفاة إيلسكي للنفط.

ومؤخرًا، قصفت طائرات مسيرة تابعة لجهاز الأمن الأوكراني ميناء بريمورسك في بحر البلطيق، مما أدى، وفقًا للتقارير، إلى إتلاف ناقلتين تابعتين لأسطول الظل الروسي.