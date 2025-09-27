رئيس جامعة القاهرة: حصول المعهد القومي لعلوم الليزر على الاعتماد المؤسسي تتويجا لجهود الجامعة

قال رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبدالصادق، إن حصول فريق الجودة بالمعهد القومي لعلوم الليزر، على الاعتماد المؤسسي والبرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، تتويجًا لجهود إدارة جامعة القاهرة ومعهد الليزر في تطوير البرامج الأكاديمية والبحثية بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية، ويعكس التزام الجامعة بدورها الرائد في دعم مجالات العلوم المتقدمة والتقنيات الحديثة.

وهنأ رئيس الجامعة - وفق بيان اليوم - الدكتورة جالا العزب عميد المعهد القومي لعلوم الليزر وفريق الجودة بالمعهد، بمناسبة حصول المعهد على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إلى جانب اعتماد برنامجي دكتوراه الفلسفة في علوم الليزر – تخصص تطبيقات الليزر الهندسية وماجستير علوم الليزر – تخصص تطبيقات الليزر الهندسية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن اعتماد هذه البرامج يرسخ مكانة الجامعة كبيت خبرة وطني في علوم الليزر وتطبيقاتها، ويدعم توجه الدولة نحو الاستثمار في البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن الجامعة ماضية في استكمال منظومة الاعتماد وضمان الجودة في مختلف كلياتها ومعاهدها بما يسهم في تعزيز التنافسية العالمية لخريجيها، متوجها بالشكر والتقدير لفريق الجودة بالمعهد على ما بذلوه من جهد مخلص وتعاون مثمر، مؤكدا اعتزازه بما تحقق من اعتماد يعكس مكانة المعهد وريادته في مجال علوم الليزر وتطبيقاتها الهندسية والتكنولوجية.

من جانبها، قالت عميد المعهد القومي لعلوم الليزر، إن اعتماد البرامج الجديدة بالمعهد يُعد خطوة مهمة تعكس التزام المعهد المستمر بتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي في مجالات تطبيقات الليزر والتكنولوجيا المتقدمة، مؤكدًة حرص المعهد على إعداد خريجين وباحثين يمتلكون المعرفة والمهارات التي تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، لافتًة إلى أن اعتماد تلك البرامج سوف يعزز من دور المعهد في خدمة المجتمع والارتقاء بمكانة جامعة القاهرة كمنارة علمية رائدة.

ووجهت عميدة معهد الليزر التهنئة لأساتذة المعهد وقياداته وجهازه الإداري، وفريق الجودة، معبرة عن تقديرها لجهود جميع منتسبى المعهد، وتفانيهم والتزامهم بأعلى المعايير العلمية.

