آي صاغة: الحذر الفيدرالي يرفع الدولار ويُقيّد مكاسب الذهب وسط تصاعد مخاوف الإغلاق الحكومي
الفوز الثاني.. كهرباء الإسماعيلية يفوز على المقاولون بهدف نظيف في الدوري
تحرك مصري - صيني قوي لتعزيز تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين
لافروف: لا شئ يبرر ما تفعله اسرائيل في غزة و العقوبات على إيران غير قانونية
الرئيس الإيراني: تحاورنا مع الأوروبيين بشأن آلية الزناد.. وأمريكا تسعى لإضعافنا
تشيلسي يخسر بثلاثية من برايتون في الدوري الإنجليزي
مفيش مواد مسرطنة| مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. والزراعة تنفي رشها بالإيثريل
رسمياً .. ترشح مصر لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي
بمشاركة صلاح.. ليفربول يخسر بثنائية من كريستال بالاس في البريميرليج
رئيس جامعة القاهرة: حصول المعهد القومي لعلوم الليزر على الاعتماد المؤسسي تتويجا لجهود الجامعة
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد السكندري يدعو أعضاءه لجمعية عمومية لاعتماد تعديلات على لائحته الأساسية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الفوز الثاني.. كهرباء الإسماعيلية يفوز على المقاولون بهدف نظيف في الدوري

حسام الحارتي

حقق فريق كهرباء الإسماعيلية الفوز الثاني على التوالى في بطولة الدوري المصري الممتاز  بعد التغلب مساء اليوم على منافسه المقاولون العرب بهدف نظيف دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة .


 شهدت أحداث الشوط الأول سجال بين لاعبى الفريقين وإهدار العديد من الفرص من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.


 ونجح محمد شيكا مهاجم كهرباء الإسماعيلية في إحراز هدف فوز فريقه فى الدقيقة 46 عقب الانفراد بحارس مرمى المقاولون العرب والتمكن من تسديد الكرة لتسكن الشباك. 


 بهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق كهرباء الإسماعيلية للنقطة الثامنه محتلا المركز السابع عشر بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 5 محتلا المركز١٨ بجدول ترتيب الدوري المصري.

خاض المقاولون العرب المباراة بتشكيل مكون من :-

محمود الحضري في حراسة المرمى، محمد حامد، لؤي وائل،جوزيف أوشايا،  عمر الوحش، مصطفى جمال، إسلام جابر، إسلام عبد اللاه،  محمد سالم، شكري نجيب،ومحمود جودة.
 

بينما خاض كهرباء الإسماعيلية المبارة بتشكيل مكون من :-

محمد هجرس في حراسة المرمى، كريم يحيى، سيف الخشاب، ممادو سيلا، مصطفى كشري، كريم أشرف، علي سليمان، إسلام عبد النعيم، يوسف جلال، محمد ياسين، وحسن الشاذلي.

