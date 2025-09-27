من المراهقة للأربعينات.. 9 أسباب وراء ظهور حب الشباب

يعد حب الشباب من أكثر المشكلات الشائعة بين الفتيات والفتيان ولكنه في بعض الأحيان يستمر لسن الثلاثينات بل والأربعينات.. فما السبب؟!

وفقا لما ذكره موقع longevity technology نكشف لكم الأسباب الشائعة لظهور حب الشباب.

إنتاج الزيت الزائد

عندما ينتج جلدك الكثير من الدهون، فقد يختلط بخلايا الجلد الميتة ويسد المسام، مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب.



التغيرات الهرمونية

يمكن أن تؤدي التقلبات في الهرمونات، وخاصة أثناء فترة البلوغ أو الحيض أو الحمل، إلى زيادة إنتاج الزيت مما يؤدي إلى ظهور البثور.



البكتيريا

وجود بكتيريا البروبيونيباكتيريوم حب الشباب (P. acnes)، وهي بكتيريا تعيش بشكل طبيعي على الجلد، يمكن أن يساهم في ظهور حب الشباب عندما يتم حبسها داخل المسام المسدودة.



الالتهاب

يمكن أن تؤدي الاستجابات الالتهابية في الجلد إلى الاحمرار والتورم المؤلمة.



النظام الغذائي ونمط الحياة

ربط بعض الأطعمة والتوتر وقلة النوم بحب الشباب، على الرغم من أن العلاقة الدقيقة لا تزال موضع نقاش.



منتجات العناية بالبشرة

يمكن لبعض منتجات العناية بالبشرة، وخاصة تلك التي تسبب انسداد المسام، أن تساهم في ظهور البثور.



العوامل البيئية

التلوث والرطوبة وحتى بعض الأدوية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم حب الشباب.



سوء النظافة

عدم تنظيف بشرتك بشكل صحيح أو عدم إزالة المكياج يمكن أن يؤدي إلى انسداد المسام وظهور البثور لاحقًا.



العوامل الوراثية

إذا كان والديك يعانون من حب الشباب، فمن المرجح أن تعاني منه أيضًا